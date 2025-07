NOVELA DAS 9

Filho renegado que Odete Roitman escondeu por anos pode ser a salvação de Afonso em ‘Vale Tudo’

Empresária escondeu por anos que Leonardo sobreviveu a acidente

Heider Sacramento

Publicado em 30 de julho de 2025 às 07:58

Odete descobre que Leonardo pode ajudar Afonso Crédito: Reprodução/TV Globo

Odete Roitman (Debora Bloch) vai encarar fantasmas do passado nos próximos capítulos de “Vale Tudo”. A empresária descobrirá que Leonardo (Guilherme Magon), filho dado como morto anos atrás, está vivo, e mais: é o único compatível para doar medula óssea a Afonso (Humberto Carrão), diagnosticado com leucemia. A revelação promete virar a trama do avesso e reacender um dos maiores segredos da vilã. >

As cenas, previstas para irem ao ar na última semana de agosto, trarão o primeiro flashback completo do acidente que mudou os rumos da família Roitman. No passado, o carro em que estavam Odete, Leonardo, Heleninha (Paolla Oliveira) e a governanta Nise (Teca Pereira) capotou em uma estrada. As imagens inéditas mostrarão o veículo em chamas, os personagens feridos e o momento em que Odete e Nise resgatam Leonardo, ainda com vida.>

Apesar da sobrevivência, Odete escolheu manter o filho longe de todos, alegando sua morte à família e à sociedade. A decisão cruel agora cobra seu preço: para salvar Afonso, ela terá que revelar o segredo que guardou por décadas. "Ela optou por esconder Leonardo e seguir com a vida como se ele tivesse morrido", revelam fontes da produção.>

O público acompanhará a lembrança da personagem enquanto ela está isolada em um quarto de hotel, em silêncio, com o som do chuveiro ao fundo. Aos poucos, flashes do acidente invadem sua mente, dando início à sequência do passado que marca a reconstituição da tragédia.>

A tensão aumentará com a iminente aproximação entre os dois irmãos. Enquanto Afonso está debilitado pela doença, Leonardo vive à margem, ainda sem saber do reencontro inevitável. A existência dele é desconhecida por quase todos, o que tornará a revelação ainda mais impactante.>