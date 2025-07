REALITY SHOW

Quem saiu do MasterChef 2025? Eliminação dupla de rivais surpreende em episódio polêmico

Sofia e Felipe M. deixam o reality após prova com aspic

O décimo episódio do MasterChef Brasil 2025 entregou tudo que o público ama: rivalidade, reviravolta, lágrimas e justiça poética. Em uma noite marcada por tensão e sabor gelado, literalmente, os participantes Sofia e Felipe M. foram eliminados em uma prova com aspic, o clássico prato francês à base de gelatina. A saída da dupla, considerada uma das mais impopulares da temporada, gerou euforia e piadas nas redes sociais. >

“Senhor, eu te pedi uma janta e ganhei um verdadeiro banquete! Os dois entojados eliminados juntinhossss”, debochou uma internauta no X (antigo Twitter), em um dos muitos posts que viralizaram logo após a exibição do episódio na Band.>

A noite começou com um leilão culinário apresentado por Evaristo Costa, mas foi a prova de eliminação que definiu os rumos do jogo. Felipe M. foi desclassificado diretamente após seu aspic não gelificar. Já Sofia, apesar de entregar o prato completo, cometeu falhas técnicas que levaram à sua eliminação. “Eu não chorei, estava meio apática, mas por dentro estava refletindo sobre toda a minha jornada”, disse ela ao site da Band.>

Sofia ainda comentou a tristeza por deixar o programa ao lado de Felipe M., seu maior aliado na competição. “Eu estava arrasada. Triste porque meu amigo tinha saído daquela forma. Íamos sair juntos no mesmo episódio”, lamentou.>

A eliminação em bloco foi vista como um “ajuste de contas” por fãs que já haviam apelidado o grupo dos dois de “os poderosos”. “Hoje, para o público sorrir, ela teve que chorar, e somos muito gratos por isso”, ironizou uma espectadora, que compartilhou uma imagem de Sofia com tom sarcástico.>

Enquanto os dois saíam, outros participantes brilharam. Glória venceu a prova com molho de foie gras e garantiu 26 minutos de preparo para o próximo desafio, além de mais um pin dourado. Já Rodrigo surpreendeu mesmo com cinco minutos a menos no cronômetro e conquistou os jurados.>