NOVELA DAS 6

Êta Mundo Melhor!: Cunegundes e família são encontrados amarrados após assalto nesta quarta (30)

Reviravoltas agitam o capítulo de hoje com armação, assalto no sítio e reencontros inesperados

O capítulo desta quarta-feira (30) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e muita confusão no horário das 18h da TV Globo. Entre reencontros, ameaças e decisões que podem mudar o futuro de várias personagens, o capítulo será marcado por um novo golpe, um assalto e disputas familiares acirradas. >

Sem perder tempo, Zulma procura Ernesto e pede sua ajuda para impedir que Estela leve adiante os planos de incluir as crianças na escola. Enquanto isso, Cunegundes, furiosa, expulsa Zé dos Porcos e Maria Divina do sítio. Mas Asdrúbal se impõe e coloca Maria Divina no comando da administração da propriedade, deixando Cunegundes ainda mais revoltada.>