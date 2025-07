TELEVISÃO

Rodrigo Faro assina contrato com a Globo e volta à emissora após 16 anos

Apresentador Rodrigo Faro assina contrato com a Globo para fazer participação especial em quadro do programa 'Domingão com Huck'

Publicado em 30 de julho de 2025 às 21:50

O apresentador Rodrigo Faro é o mais novo contratado da Globo, de acordo com o portal LeoDias. O famoso, que deixou a Record em dezembro de 2024, participará da nova temporada do "Dança dos Famosos". >

Faro teria assinado o contrato nesta terça-feira (29), para fazer uma participação especial no quadro que completa 20 anos. O convite partiu do apresentador Luciano Huck.>

O apresentador já está ensaiando com os demais participantes e promete surpreender com seu carisma e dedicação no palco. A competição tem estreia marcada para 3 de agosto no "Domingão com Huck".>

No início de dezembro de 2024, Rodrigo Faro publicou um comunicado sobre sua saída da Record após 17 anos de casa. Ele se emocionou ao agradecer por todo o período que ficou na emissora.>

"Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo", disse Faro.>

O apresentador também agradeceu as pessoas que fizeram parte de sua trajetória na emissora. "Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação".

A saída de Rodrigo Faro da Record tem relação ainda com outros objetivos de carreira. Além disso, o apresentador decidiu se afastar temporariamente da televisão para dar apoio a esposa, Vera Viel, que em outubro de 2024 foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro e maligno, na coxa esquerda.

