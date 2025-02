FORA DA TV

Irmão detalha rotina de desempregado de Rodrigo Faro: 'Está amando'

Apresentador tem feito coisas que há muito tempo não conseguia

Desempregado desde que deixou a Record, Rodrigo Faro tem criado uma nova rotina. Segundo seu irmão, Danilo Faro, o apresentador tem curtido a nova fase sem obrigações com emissoras.>

“Rodrigo fala que ele acorda, não sabe o que ele vai fazer, se ele vai pintar uma parede, se ele vai levar as filhas na escola, ele está adorando fazer isso, que ele já não fazia há muitos anos por conta das gravações”, detalhou Danilo, que é empresário do irmão, em entrevista ao Terra.>

No entanto, essa vida boa de Rodrigo Faro não deve durar muito: “Estamos escutando todas as propostas, temos muitas propostas, de muitos projetos, a gente vai escutar todas, ponderar e decidir a melhor e em breve a gente deve ter novidades”.>

Antes de fechar com uma nova empresa, no entanto, Rodrigo Faro vai com a família para Disney.>