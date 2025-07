NÃO GOSTARAM

Homenagem de Marcos Mion a Preta Gil gera polêmica na web: ‘Esquisito’

Apresentador e cantora que faleceu no último domingo foram namorados

O apresentador Marcos Mion, que foi namorado de Preta Gil, preferiu enviar uma coroa de flores. “Com muito amor e gratidão eterna”, estava escrito no arranjo. O apresentador não esteve no velório, que aconteceu no Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.>