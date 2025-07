DESPEDIDAS

Famosos se despedem à distância de Preta Gil em dia de velório da cantora; confira registros

Celebridades como Angélica, Marcos Mion, Fabiana Karla e outros não puderam comparecer ao velório

F Felipe Sena

Publicado em 25 de julho de 2025 às 19:00

Artistas relembraram momentos ao lado da cantora Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta sexta-feira (25), o Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebeu o velório de Preta Gil, marcando o início da despedida de uma das artistas mais queridas do país. Aos 50 anos, Preta faleceu no último dia 20, em decorrência de complicações de um câncer, após um longo período de tratamento nos Estados Unidos. A cremação está prevista para o final da tarde. >

Velório de Preta Gil 1 de 68

Embora muitos amigos e admiradores tenham comparecido presencialmente ao velório, nomes como Angélica e Luciano Huck, Fabiana Karla, Marcos Mion e Zeca Pagodinho se manifestaram à distância, prestando homenagens comoventes por meio das redes sociais ou com o envio de coroas de flores. Os gestos reforçaram o carinho e a admiração por Preta, que, além de cantora, também era atriz, compositora e empresária.>

Veja as homenagens:

Luciano Huck

No Instagram, tanto no feed quanto nos stories, o apresentador fez uma série de publicações ao lado da cantora. Nas fotos, ao lado de Preta, também estavam Ivete Sangalo, Paolla Oliveira, Grazi Massafera, entre outras celebridades.>

Luciano Huck e Preta Gil 1 de 14

Confira texto publicado por Luciano:>

“Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou. Ainda não consigo acreditar. Talvez nem queira.>

Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo. Preta era família. E nós, parte da dela.>

Ela esteve presente nos momentos mais marcantes e felizes da minha vida. E nas minhas melhores memórias, lá está ela: rindo, vibrando, acolhendo, vivendo intensamente junto com a gente.>

Vou sentir muitas saudades. Muitas. Vá em paz, minha irmã querida. Seguiremos por aqui cuidando dos seus e celebrando sua existência em cada lembrança, em cada conversa, em cada sorriso.>

Te amo — hoje e sempre”.>

Angélica

A ex-apresentadora Angélica se manifestou pelo Instagram, com uma foto do Circuito de Blocos de Rua Preta Gil, uma homenagem da Prefeitura do Rio de Janeiro para a cantora após sua morte, no último domingo (20), em decorrência de um câncer colorretal.>

"Ver tantas homenagens espalhadas pelas ruas e nas palavras de quem te ama emociona e confirma tudo o que você é: força, presença, generosidade, união. Você sempre foi esse elo entre tanta gente bonita, verdadeira, cheia de afeto e luz. E agora segue sendo lembrada assim, com amor, por quem esteve ao seu lado e por quem você também amou. Sua memória continuará viva em cada gesto de quem escolhe viver com a coragem e o coração que sempre foram seus. Te amo para sempre. Você estará para sempre nos nossos corações", escreveu.>

Fabiana Karla

A humorista Fabiana Karla que também pode estar presente no velório, relembrou através do Instagram, os encontros e lembranças com Preta Gil. >

“Ainda tentando encontrar palavras…>

O Brasil se despede de uma mulher gigante, que ultrapassou o palco, a música e a arte para tocar as pessoas com verdade.>

Tivemos tantos encontros bonitos… risos, conversas, entrevistas, abraços, registros que hoje viram memória e saudade.>

O coração aperta, o nó na garganta insiste.>

Que Oxalá receba você em festa, minha irmã. E que sua luz siga brilhando em cada canto onde o amor e a liberdade ainda importem.>

Te amo, Pretinha”, escreveu. >

Marcos Mion

Homenagem de Marcos Mion Crédito: Reprodução | Instagram