QUEBROU O SILÊNCIO

Gominho fala de briga com família Gil e Carolina Dieckmmann após faltar ao velório de Preta: 'Precisava sair'

Apresentador também relembrou o último encontro com a cantora: 'Sem vida no olhar'

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de julho de 2025 às 11:43

Gominho em entrevista no Mais Você Crédito: Reprodução

O apresentador Gominho surpreendeu ao ir ao programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga na TV Globo, no mesmo momento em que ocorria o velório de Preta Gil (1974-2025), de quem era um dos melhores amigos. O influenciador acompanhou a cantora durante boa parte de seu tratamento contra o câncer e chegou a se mudar para a casa dela neste período.>

A ausência na cerimônia de despedida fez aumentar o boato de que Gominho teria brigado com a família Gil e com a atriz Carolina Dieckmmann. O rumor começou nos últimos dias, após o apresentador fazer uma série de postagens e os internautas apontarem como 'indiretas'. Ele, porém, negou a treta.>

"Eu vivi isso três anos. Muita gente disse que eu fui expulso da casa dela, que teve briga com a família, que eu briguei com a Carol (Dieckmmann), inventaram muita coisa, imagina", afirmou. "Eu estava morando ali [com Preta] há três anos, eu precisava sair dali", completou.>

Gominho também falou sobre os últimos dias ao lado da amiga, e como soube da morte. Preta Gil faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde estava para um tratamento experimental contra câncer.>

"Os únicos momentos que não convivi com ela foram esses últimos três meses, mas eu cheguei a ir lá 15 dias antes dela falecer e eu entendi.... Desde que saiu a questão da metástase, eu era o amigo do astral, pedia comida, a playlist do velório foi eu quem fiz, mas quando eu ouvi metástase no peritônio me bateu. E aí teve a operação, foi tudo muito difícil", relembrou.>

"Quando eu a vi em Nova York, eu sabia, ela me olhou com um olhar sem vida. Eu cuidava das roupas dela e chorava, tem duas semanas que o luto começou. Eu sabia que não ia conseguir mais vê-la e o cansaço que eu estava, era esse cansaço dela sofrer, de verdade. No Dia do Amigo, quando Jude me ligou, ela já não estava falando, eu tive um crise de choro e eu entendi", disse Gominho.>

Gominho também comentou sobre as críticas que recebeu por sua postura diante da morte da amiga. "Tudo que eu estou fazendo, tenho certeza que ela estaria amando. Se tem alguém que conhecia a Preta, era eu".>