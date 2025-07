HOMENAGEM

Margareth Menezes relembra quando conheceu Preta Gil: 'Família que quero muito bem'

Cantora e Ministra da Cultura esteve no velório da artista, nesta sexta-feira (25)

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de julho de 2025 às 11:12

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes no velório de Preta Gil Crédito: Reprodução/TV Globo

Margareth Menezes esteve no velório de Preta Gil, nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Antes de entrar no local para a despedida, a cantora e Ministra da Cultura relembrou a época em que conheceu a filha de Gilberto Gil, e exaltou a importância da artista para a música brasileira.>

"Momento triste para todos nós, conheci a Preta com 13/14 anos. Ela deixa um legado, uma mensagem de pessoa humana, com defesas importantes para sociedade. É uma família que quero muito bem. Tenho muitos agradecimentos a Gil e toda a família. Nesse momento estamos todos sentidos", falou Margareth, em conversa com jornalistas.>

O velório de Preta Gil acontece nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em seguida, o corpo da artista será levado à capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, por volta das 15h. Lá, ocorrerá uma cerimônia de despedida reservada apenas para familiares e amigos próximos até as 17h.>

O cortejo será feito no carro do Corpo de Bombeiros e passará pelo circuito de megablocos da cidade, que ganhou o nome de Preta Gil. Ela foi uma grande incentivadora do Carnaval de rua no Rio, e comandava o "Bloco da Preta".>