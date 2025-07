DESPEDIDA

De Ivete Sangalo a Xanddy e Carla Perez, famosos enviam coroas de flores para Preta Gil

Corpo da cantora é velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (25)

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de julho de 2025 às 10:42

Coroa de flores enviada por Ivete Crédito: Reprodução/TV Globo

Vários amigos, famosos e autoridades estão fazendo homenagens no velório de Preta Gil, que acontece nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Desde o início da manhã, várias coroas de flores foram enviadas para o local da cerimônia. A artista morreu no último domingo (20), aos 50 anos, vítima de câncer. >

A apresentadora Rita Batista, a cantora Ivete Sangalo, o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e o casal Xanddy e Carla Perez estão entre as personalidades que enviaram coroa de flores.>

Escolas de Samba do Rio de Janeiro e São Paulo também fizeram homenagens, incluindo Estação Primeira de Mangueira, escola em que Preta desfilou como rainha de bateria; Vai Vai, que homenageou Gilberto Gil em 2018, e Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio.>

O velório acontece nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em seguida, o corpo da artista será levado à capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, por volta das 15h. Lá, ocorrerá uma cerimônia de despedida reservada apenas para familiares e amigos próximos até as 17h. >