EXALTAÇÃO DA MAGREZA

'Rico gosta de magreza', afirma Maya Massafera ao rebater críticas sobre seu corpo

Bem mais magra, influenciadora gerou polêmica ao exaltar corpo feminino esguio

Mulher trans e influenciadora, Maya Massafera protagonizou mais uma polêmica nas redes sociais ao defender a magreza. Ela, que passou pela transição de gênero no ano passado, publicou um vídeo para responder às críticas que tem recebido sobre seu corpo mais magro e fez diversas afirmações polêmicas. >

“No mundo da moda, a gente gosta de mulher muito magra. É gosto. Tem gente que gosta de mulher mais sarada, de mulher gorda. Eu acho mais bonito mulher magra. A modelo Kate Moss falou: 'Não tem sensação melhor do que sentir-se magra'. Você tendo saúde e se cuidando, é do jeito que você gosta", afirmou Maya em seus stories.>

A famosa afirmou ainda que cada câmara social tem uma visão diferente sobre o padrão do corpo. "Minha avó é mais simples, e ela fala: 'May, engorda um pouco, parece que está passando fome'. Então, gente mais simples gosta de gente mais cheinha. Elite, moda, gosta de gente mais magra. Cada um tem um gosto", defendeu.>

Já as pessoas mais ricas, segundo ela, são apaixonadas pela magreza . "Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Eu não estou nada magra para eles ou para brasileiros da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente, desde que história é história. Fiz faculdade na maior faculdade de moda do mundo", garantiu.>