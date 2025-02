EXUBERANTE

Preta Gil exibe novo visual após alta do hospital; veja antes e depois

Cantora se recupera em casa do procedimento de mais de 20 horas no final do ano

Elis Freire

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 10:56

Preta Gil antes da mudança do visual Crédito: Reprodução

A cantora Preta Gil decidiu renovar o visual após receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou quase dois meses internada. Ela surpreendeu seus seguidores >

neste sábado (22), com diversas fotos de seu novo look e recebeu uma enxurrada de elogios de amigos e famosos. Preta apareceu com os cabelos alisados e com as luzes renovadas, além de ter colocado um aplique para aumentar o comprimento das madeixas.>

Nomes como Fê Paes Leme, Carolina Dieckmann e Astrid Fontenelle não pouparam elogios à filha de Gilberto Gil. "Meu deus, que linda!", comentou Dieckmann. "Uauuuu", se surpreendeu Paes Leme. Já a apresentadora Astrid Fontenelle comentou: "Se ele deu o nome, tu deu o sobrenome!!".>

Veja antes e depois: >

Preta Gil antes e depois Crédito: Reprodução / Redes Sociais

De volta para casa

Preta Gil tem detalhado para os seguidores do Instagram como tem sido voltar para casa após quase dois meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recuperava de uma cirurgia de 20 horas para remover tumores. >

Após receber alta na última terça-feira (11), Preta Gil, compartilhou detalhes de sua adaptação à nova rotina fora do hospital. Em uma série de vídeos postados em suas redes sociais, a cantora desabafou sobre os desafios desse momento. “Estou em casa me adaptando. Não é fácil. Estou estranhando tudo”, afirmou.>