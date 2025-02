Márcia Sensitiva é internada para cirurgia delicada: ‘Cresceu muito’

UNIDADE SEMI-INTENSIVA

Márcia Sensitiva é internada para cirurgia delicada: ‘Cresceu muito’

Diagnosticada com dois aneurismas, astróloga compartilhou detalhes sobre seu estado de saúde nas redes sociais

Márcia Sensitiva diz que sabe como será sua morte

"Eu passei mal, tive um esquecimento faz dois meses, eu esqueci que estava na casa do meu filho e tinha passado na cancela. Fui para o hospital e meu médico me internou para fazer uma ressonância. Eu sabia que ia dar bode. Sabe com o que eu estou? Um aneurisma cerebral. Você está me vendo triste? Não! Não vai acontecer nada comigo. Daqui dois meses, eu vou ver. Se estiver maior, corta. Eu não vou morrer de aneurisma. Vou morrer envenenada com remédio. Eu já fiquei internada com tanto calmante que eu tomava. Eu vou morrer por causa do digestivo", contou a astróloga em 2022.>