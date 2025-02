LUTO

Sabrina Sato desabafa pela primeira vez após aborto espontâneo

Famosa perdeu criança que esperava com Nicolas Prattes no final do ano passado

Elis Freire

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 20:20

Sabrina Sato

Sabrina Sato decidiu finalmente abrir o coração sobre o aborto espontâneo que ela sofreu no final do ano passado. Ela esperava seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator global Nicolas Prattes e perdeu a criança com 11 semanas de gestação. >

Nesta quinta (20), a apresentadora desabafou sobre como esse momento delicado impactou profundamente sua vida e seus planos de carreira. A modelo e apresentadora não hesitou em falar sobre as dificuldades que enfrentou após a perda.>

"Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado [...] eu não pude ir no mini desfile da Vila Isabel, então eu tive vários compromissos, vários ensaios que eu não consegui ir", contou durante trecho do reality Carnaval da Sabrina divulgado. Ela também explicou como o luto afetou todos os seus planejamentos para o ano. >

Outro mudança inesperada foi sobre as fantasias que Sabrina Sato deveria usar durante o Carnaval. Inicialmente, as roupas haviam sido projetadas para uma mulher grávida, mas com a mudança de planos, as fantasias precisaram ser ajustadas. "Aconteceu que minha fantasia seria para uma mulher grávida e acabou não sendo uma mulher grávida, então eu tive que fazer essas mudanças também", contou ela.>

Há pouco mais de uma semana do Carnaval, Sabrina Sato está decidida a seguir em frente e participar dos desfiles das escolas de samba. "Então, o meu Carnaval está um pouco atrasado, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse a apresentadora, com ar otimista. Sabrina é rainha da Vlla Isabel, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo.>