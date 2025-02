12 BANHEIROS!

Selena Gomez e Benny Blanco compram mansão de R$ 200 milhões de famoso de Hollywood; veja detalhes

O negócio feito pelos noivos foi um dos mais caros feitos em Beverly Hills em 2024

Selena Gomez e Benny Blanco compraram uma mansão avaliada em US$ 35 milhões (quase R$ 200 milhões) em Beverly Hills, bairro famoso na Califórnia, Estados Unidos. A mega aquisição foi divulgada por fontes imobiliárias ao site TMZ. >

Inspirado na arquitetura espanhola, o imóvel foi construído em um terreno semelhante a um resort, com múltiplas estruturas e cômodos de se perder a conta. Sete quartos, 12 banheiros, uma biblioteca e uma grande escadaria em espiral compõem a mansão, fora cozinha, salas. Na área externa há um solário com estufa de vidro, um centro de fitness e uma piscina.>

Segundo o TMZ, a mansão pertencia anteriormente a um diretor famoso de Hollywood e o negócio foi feito por Selena e Benny Blanco aconteceu no final ano passado, períodos em que o casal anunciou que estavam noivos.>

Presente milionário

O pedido de noivado de Benny a Selena foi marcado por um presente milionário: um anel com um diamante de 8 quilates. O que mais surpreendeu foi o valor da aliança recebida para celebrar a nova fase. De acordo com o Daily Mail, a joia vale ao menos US$ 1 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5,94 milhões segundo a cotação atual.>