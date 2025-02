TEVE BEIJO?

Gracyanne revela beijo entre Aline e Thamiris no BBB 25 e pede segredo: 'Não comenta com ninguém'

As duas sisters teriam se beijado durante festa na madrugada desta quinta (20)

Elis Freire

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 15:28

Gracyanne revela beijo entre sisters para Vitória Crédito: Reprodução / Globoplay

Gracyanne fez uma revelação à Vitória Strada no BBB 25 que levou a internet à loucura. Em conversa com a atriz, a ex de Belo contou que Aline e Thamiris teriam se beijado durante a Festa do Líder na madrugada desta quinta (20). Logo depois, porém, a musa fitness parece ter se arrependido de dar a informação e pede segredo à famosa. >

Gracyanne pediu que Vitória guardasse segredo sobre o beijo, dizendo que Thamiris não teria gostado da revelação. "Não comenta do beijo com ninguém, porque eu acho que a Mona [Thamiris] não gostou", disse. Ela explicou que Thamires não queria fofoca com o assunto.>

"Hum, não deveria ter contado'", admitiu Gracyanne. "Ah, não, não. Eu já não ia comentar com ninguém. Não vou comentar não", garantiu Vitória Strada.>

Gracyanne para Vitória: "Não comenta do beijo [entre Thamires e Aline] com ninguém, porque eu acho que a Mona [Thamiris] não gostou." #BBB25 pic.twitter.com/ii2Lih5I4S — Central Reality #BBB25 (@centralreality) February 20, 2025

O beijo

Na manhã desta quarta (20), Thamiris conversou com Gracyanne na cozinha e disse que ao chegar muito perto de Aline na pista da festa sentiu a boca e língua dela. “Ela faz isso direto né, fingir que vai me beijar, mas na hora que ela veio e que eu levantei a cabeça e tava perto demais. eu senti a língua, eu senti a boca”, revelou Thamiris.>

DIOGO É CORNO? Thamiris comenta sobre o beijo entre ela e Aline e diz que não quer que ninguém saiba, para não dizerem que foi de propósito para estragar relação dos outros. #bbb25 pic.twitter.com/FldWV7gHDr — Binho Fofoqueiro (@binhofofoqueiro) February 20, 2025

Já Aline nem lembrava direito da situação pois estava muito bêbada e Gracyanne explicou tudo a ela e tentou tranquilizá-la, já que a atriz mantém uma relação com Diogo dentro da casa. “Não foi nada demais”, garantiu a ex de Belo. >