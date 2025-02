BBB25

Globo planeja recontratar Boninho para ‘salvar BBB25’

Segundo colunista, o reality está ficando sem cartas na manga para segurar audiência

As 14 marcas patrocinadoras estariam pressionando a TV Globo para um aumento da audiência do Big Brother Brasil 2025. Já tendo faturado mais de R$ 1,2 bilhão com o valor arrecadado com cotas de patrocínio e precisando cumprir com o prometido, a emissora planeja recorrer ao antigo diretor de gênero Boninho, demitido no final de dezembro. As informações são do colunista Alexandro Lo Bianco. >