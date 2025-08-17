Acesse sua conta
Aves surpreendem cientistas ao apresentar troca de sexo; entenda

O que parecia certo no DNA das aves nem sempre corresponde à realidade dos órgãos reprodutores

  Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:30

  • Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:30

Cientistas ainda buscam respostas para o fenômeno em aves australianas
Cientistas ainda buscam respostas para o fenômeno em aves australianas Crédito: Freepik

Pesquisadores australianos descobriram algo raro na natureza: algumas aves têm corpo de um sexo e DNA de outro. A revelação pode mudar o jeito como entendemos o mundo animal.

Quase 500 aves foram analisadas e, em parte delas, a anatomia não correspondia ao sexo genético. Um enigma que desafia métodos de identificação usados há décadas.

O que pode explicar essa diferença? Para os cientistas, a resposta pode estar em fatores ocultos que afetam o desenvolvimento das aves — e talvez de outras espécies também.

Para saber todos os detalhes, leia a matéria completa no site do nosso parceiro Diário do Litoral.

