Aves surpreendem cientistas ao apresentar troca de sexo; entenda

Agência Correio
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:30
Pesquisadores australianos descobriram algo raro na natureza: algumas aves têm corpo de um sexo e DNA de outro. A revelação pode mudar o jeito como entendemos o mundo animal.
Aves coloridas
Quase 500 aves foram analisadas e, em parte delas, a anatomia não correspondia ao sexo genético. Um enigma que desafia métodos de identificação usados há décadas.
O que pode explicar essa diferença? Para os cientistas, a resposta pode estar em fatores ocultos que afetam o desenvolvimento das aves — e talvez de outras espécies também.