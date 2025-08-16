Água doce ou salgada? Conheça 10 praias onde o mar encontra o rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 06:31
O litoral de São Paulo reserva um espetáculo da natureza: praias onde o mar e os rios se misturam em perfeita harmonia. São cenários que combinam a vibração das ondas com a tranquilidade das águas doces, criando experiências únicas para os visitantes.
Cada uma dessas praias tem seu próprio encanto. Algumas atraem surfistas com suas ondas poderosas, enquanto outras seduzem com recantos calmos de rios cristalinos. Há desde faixas de areia de fácil acesso até paraísos mais isolados, que recompensam com sua beleza preservada.
Conheça agora 10 joias do litoral paulista que unem o azul do mar ao verde dos rios. Lugares onde um simples mergulho pode se tornar uma memória inesquecível, repleta de conexão com a natureza em seu estado mais puro.