Água doce ou salgada? Conheça 10 praias onde o mar encontra o rio

Você não precisa decidir se prefere água doce ou salgada nesses destinos

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 06:31

Do surf ao relaxamento: 10 experiências únicas onde mar e rio se encontram no litoral paulista Crédito: Reprodução/Youtube

O litoral de São Paulo reserva um espetáculo da natureza: praias onde o mar e os rios se misturam em perfeita harmonia. São cenários que combinam a vibração das ondas com a tranquilidade das águas doces, criando experiências únicas para os visitantes.

Cada uma dessas praias tem seu próprio encanto. Algumas atraem surfistas com suas ondas poderosas, enquanto outras seduzem com recantos calmos de rios cristalinos. Há desde faixas de areia de fácil acesso até paraísos mais isolados, que recompensam com sua beleza preservada.

