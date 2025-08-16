ANIVERSÁRIO DE 30

Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine

Aniversariante proibiu o uso de celulares, mas um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois amigos próximos de Preta Gil se abraçando

Gominho e Carolina Dieckmann tiveram um reencontro emocionante no aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine na madrugada deste sábado (16), na Ilha do Fiscal, no Rio de Janeiro.

Apesar da aniversariante ter proibido o uso de celulares, um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois amigos próximos de Preta Gil se abraçando demoradamente.

Os dois enfrentaram rumores de desentendimento após a morte da cantora, no dia 20 de julho, e negaram qualquer desavença.

Gominho, que chegou a morar com Preta durante seu tratamento contra o câncer, se manifestou no dia da morte de Preta em conversa com Ana Maria Braga. Ele negou ter tido qualquer briga entre ele e a família Gil.

"Eu tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, tentando seguir a vida, eu tuitei que estava procurando apartamento para sair da casa dela", disse o ex-Fazenda.

"Eu estou falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisa muito chata. Que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol... E não era isso. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos. Eu precisava sair dali. Não me fazia bem", afirmou emocionado.