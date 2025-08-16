Acesse sua conta
Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine

Aniversariante proibiu o uso de celulares, mas um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois amigos próximos de Preta Gil se abraçando

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 08:28

Gominho e Carolina Dieckmmann
Gominho e Carolina Dieckmmann Crédito: Reprodução

Gominho e Carolina Dieckmann tiveram um reencontro emocionante no aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine na madrugada deste sábado (16), na Ilha do Fiscal, no Rio de Janeiro.

Apesar da aniversariante ter proibido o uso de celulares, um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois amigos próximos de Preta Gil se abraçando demoradamente.

Os dois enfrentaram rumores de desentendimento após a morte da cantora, no dia 20 de julho, e negaram qualquer desavença.

Gominho, que chegou a morar com Preta durante seu tratamento contra o câncer, se manifestou no dia da morte de Preta em conversa com Ana Maria Braga. Ele negou ter tido qualquer briga entre ele e a família Gil.

"Eu tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, tentando seguir a vida, eu tuitei que estava procurando apartamento para sair da casa dela", disse o ex-Fazenda.

Bruna Marquezine - anivesário de 30 anos

Bruna Marquezine fez 30 anos por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine trocou de roupa em sua festa de 30 anos por Onlylusca
Bruna Marquezine em sua festa de 30 anos por Reprodução Instagram
Bruna Marquezine trocou de roupa em sua festa de 30 anos por Onlylusca
1 de 4
Bruna Marquezine fez 30 anos por Reprodução/Instagram

"Eu estou falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisa muito chata. Que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol... E não era isso. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos. Eu precisava sair dali. Não me fazia bem", afirmou emocionado.

Carolina Dieckmann, que estava ao lado de Preta nos últimos dias da cantora em Nova York, onde ela buscado um tratamento experimental, postou uma declaração de amor e amizade a Gominho, pedindo que as pessoas parem de cruar conflitos onde não existem.

