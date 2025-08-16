Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festa do ano! Confira primeiros registros do aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine

Atriz optou por festa com regras como proibição de celulares para experiência imersiva

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 07:40

Bruna Marquezine em sua festa de 30 anos
Bruna Marquezine em sua festa de 30 anos Crédito: Reprodução Instagram

Esta sexta-feira (15) é especial para Bruna Marquezine, que comemora seus 30 anos. Com Sol em Leão e amigos especiais ao lado, a celebração da artista abrilhantou o Rio de Janeiro, assim como o baile que marca o local histórico que foi escolhido para a festa, a Ilha Fiscal, na baía de Guanabara.

Bruna Marquezine - anivesário de 30 anos

Bruna Marquezine fez 30 anos por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine trocou de roupa em sua festa de 30 anos por Onlylusca
Bruna Marquezine em sua festa de 30 anos por Reprodução Instagram
Bruna Marquezine trocou de roupa em sua festa de 30 anos por Onlylusca
1 de 4
Bruna Marquezine fez 30 anos por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Convite de aniversário de Bruna Marquezine vaza e revela show de Zeca Pagodinho e proibição de celulares

Convite de aniversário de Bruna Marquezine vaza e revela show de Zeca Pagodinho e proibição de celulares

Imagem - Bruna Marquezine faz aniversário milionário na Ilha Fiscal, mas freelancers recebem apenas R$180

Bruna Marquezine faz aniversário milionário na Ilha Fiscal, mas freelancers recebem apenas R$180

Imagem - Bruna Marquezine pede ajuda dos seguidores para festão de 30 anos

Bruna Marquezine pede ajuda dos seguidores para festão de 30 anos

A festa reúne 200 convidados seletos, entre eles alguns nomes conhecidos no mundo dos famosos, como o ator João Guilherme e o apresentador Danilo Mesquita, o casal Juliano Floss e Marina Sena, além de Isa Scherer, alguns já foram até vistos na pré-festa intimista da atriz.

Com look cintilantes e maquiagem assinada por Henrique Martins com sua nova linha de produtos Eudora Make, a artista chegou sorridente, como de costume, iluminada, não apenas pela pele acetinada, mas por quem sabe que construiu uma carreira sólida.

Em entrevista, Bruna Marquezine acentuou detalhes de sua produção. “Gosto muito da praticidade e da durabilidade de produtos que acompanham minha rotina intensa, sem precisar ficar retocando o tempo todo”, disse.

A escolha de uma make com olhar marcante e lábios com batom sofisticado é a combinação perfeita para resistir a horas de festa sem perder a elegância na festa que promete ser um dos momentos mais comentados de 2025.

Cerca de sigilo, regras e exclusividade, já que os convidados não podem realizar fotos ou vídeos de áreas internas do evento.

Leia mais

Imagem - Confira 5 receitas saudáveis e versáteis com farinha de coco

Confira 5 receitas saudáveis e versáteis com farinha de coco

Imagem - Veja como diferenciar condições de saúde associadas ao glúten

Veja como diferenciar condições de saúde associadas ao glúten

Imagem - Sombras monocromáticas: como usar técnica que conquistou as famosas

Sombras monocromáticas: como usar técnica que conquistou as famosas

Mais recentes

Imagem - Tomar muito Whey Protein pode prejudicar sua saúde; veja como não correr riscos

Tomar muito Whey Protein pode prejudicar sua saúde; veja como não correr riscos
Imagem - Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine

Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine
Imagem - Acordar sem disposição? Veja 3 mudanças simples para começar o dia melhor

Acordar sem disposição? Veja 3 mudanças simples para começar o dia melhor

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista com sinais de embriaguez atropela corredor de rua em Salvador
01

Motorista com sinais de embriaguez atropela corredor de rua em Salvador

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
02

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’
03

Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’

Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor
04

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor