COMEMORAÇÃO

Festa do ano! Confira primeiros registros do aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine

Atriz optou por festa com regras como proibição de celulares para experiência imersiva

Felipe Sena

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 07:40

Bruna Marquezine em sua festa de 30 anos Crédito: Reprodução Instagram

Esta sexta-feira (15) é especial para Bruna Marquezine, que comemora seus 30 anos. Com Sol em Leão e amigos especiais ao lado, a celebração da artista abrilhantou o Rio de Janeiro, assim como o baile que marca o local histórico que foi escolhido para a festa, a Ilha Fiscal, na baía de Guanabara.

Bruna Marquezine - anivesário de 30 anos 1 de 4

A festa reúne 200 convidados seletos, entre eles alguns nomes conhecidos no mundo dos famosos, como o ator João Guilherme e o apresentador Danilo Mesquita, o casal Juliano Floss e Marina Sena, além de Isa Scherer, alguns já foram até vistos na pré-festa intimista da atriz.

Com look cintilantes e maquiagem assinada por Henrique Martins com sua nova linha de produtos Eudora Make, a artista chegou sorridente, como de costume, iluminada, não apenas pela pele acetinada, mas por quem sabe que construiu uma carreira sólida.

Em entrevista, Bruna Marquezine acentuou detalhes de sua produção. “Gosto muito da praticidade e da durabilidade de produtos que acompanham minha rotina intensa, sem precisar ficar retocando o tempo todo”, disse.

A escolha de uma make com olhar marcante e lábios com batom sofisticado é a combinação perfeita para resistir a horas de festa sem perder a elegância na festa que promete ser um dos momentos mais comentados de 2025.