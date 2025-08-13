ANIVERSÁRIO

Bruna Marquezine pede ajuda dos seguidores para festão de 30 anos

Atriz fez um apelo nas redes sociais em busca de um item famoso: 'Alguém tem?'

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:09

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine segue com os preparativos para seu festão de 30 anos, marcado para a próxima sexta-feira (15), na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. Mas, ao que parece, algo está faltando na comemoração: uma cabine de fotos. A atriz fez um apelo ao compartilhar um vídeo no qual a modelo Mariana Veloso está tirando fotos na "cabine mais famosa de Nova York".

"Alguém tem uma cabine dessa no Brasil????Com essa qualidade de imagem??? Diz que sim", escreveu Bruna, nos Stories do Instagram.

A artista, que estaria em um romance com o ator baiano Danilo Mesquita, já vem comemorando seus 30 anos desde a semana passada. No dia 4 de agosto, data oficial do aniversário da atriz, ela juntou amigos e familiares em um restaurante no Rio de Janeiro. Para o momento, apostou em um look estiloso, com uma camisa preta com mangas oversized e recortes estratégicos, combinada com uma calça jeans.

Já na noite de terça-feira (12), a atriz reuniu novamente alguns amigos, incluindo o casal de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, além da campeã do BBB 21, Juliette.

Já a grande festa será na famosa Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, e deve contar com cerca de 200 convidados. A lista tem nomes como Xuxa, Sasha Meneghel, Angélica, Luciano Huck, Sergio Malheiros e Sophia Abrahão. Há rumores também de que a atriz convidou João Guilherme, seu ex-namorado.