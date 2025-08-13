NOVO CASAL

Ju Moraes assume namoro com atriz de ‘Verdades Secretas’

Atriz e artista baiana trocaram declarações e fotos juntas durante viagem a São Roque, em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:36

Ju Moraes e nova namorada durante viagem Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora baiana Ju Moraes assumiu publicamente o relacionamento com a atriz Jessica Córes, conhecida por seus papéis em “Verdades Secretas” e “Fuzuê”. O casal compartilhou momentos de intimidade durante uma viagem a São Roque, no interior de São Paulo, aparecendo abraçadas em registros publicados por Ju nas redes sociais.

Jessica Córes e Ju Moraes assumem namoro durante viagem 1 de 15

Jessica, de 35 anos, estreou na televisão em 2015 como a modelo Lyris em “Verdades Secretas”. Desde então, se destacou na série “Cidade Invisível”, protagonizou o filme "Biônicos" e atuou na novela “Fuzuê” em 2023. Ju, que tem mais de 240 mil seguidores no Instagram, costuma trocar elogios públicos com a namorada, reforçando a sintonia do casal.