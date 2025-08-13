Acesse sua conta
Ju Moraes assume namoro com atriz de ‘Verdades Secretas’

Atriz e artista baiana trocaram declarações e fotos juntas durante viagem a São Roque, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:36

Ju Moraes e nova namorada durante viagem
Ju Moraes e nova namorada durante viagem Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora baiana Ju Moraes assumiu publicamente o relacionamento com a atriz Jessica Córes, conhecida por seus papéis em “Verdades Secretas” e “Fuzuê”. O casal compartilhou momentos de intimidade durante uma viagem a São Roque, no interior de São Paulo, aparecendo abraçadas em registros publicados por Ju nas redes sociais.

Jessica, de 35 anos, estreou na televisão em 2015 como a modelo Lyris em “Verdades Secretas”. Desde então, se destacou na série “Cidade Invisível”, protagonizou o filme "Biônicos" e atuou na novela “Fuzuê” em 2023. Ju, que tem mais de 240 mil seguidores no Instagram, costuma trocar elogios públicos com a namorada, reforçando a sintonia do casal.

No fim de 2023, Jessica já havia sido alvo de comentários na imprensa ao aparecer aos beijos com a viúva de Marielle Franco durante o Rio Jazz Fest, no Rio de Janeiro. Na época, elas chegaram de mãos dadas ao evento, mas negaram um relacionamento.

