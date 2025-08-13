Acesse sua conta
Raquel parte para cima de Odete após fala racista em ‘Vale Tudo’ desta quarta (13)

Protagonista descobre sabotagem e enfrenta a vilã, que reage com ironia e racismo

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07:39

Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo'
Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de “Vale Tudo” desta quarta-feira (13) promete fortes emoções. Após descobrir que Odete Roitman (Debora Bloch) foi a responsável por mandar sabotar a maionese da Paladar, Raquel (Taís Araújo) decide tirar satisfação e vai até o hotel onde a bilionária está hospedada, acompanhada de Poliana (Matheus Nachtergaele).

No encontro, Odete nega qualquer envolvimento e, em tom provocador, dispara comentários elitistas e racistas contra Raquel. A protagonista perde o controle e parte para cima da vilã, deixando-a caída no chão. Ao sair, Raquel tem a certeza de que enfrenta uma inimiga disposta a tudo para destruí-la.

O episódio ainda mostrará Poliana e Raquel unindo forças contra Odete; Walter comunicando a Olavo e César que vai embora; Aldeíde mentindo para Poliana sobre o fim com André; César visitando Odete com supostos vídeos de Walter; Eugênio revelando o sumiço de Heleninha; Celina desesperada com a notícia; César e Odete passando a noite juntos; e Tiago encontrando Heleninha bêbada na rua.

