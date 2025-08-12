BASTIDORES DA TV

Gloria Perez nega ter escolhido Jade Picon para ‘Travessia’ e acusa Globo de sabotar novela: ‘Foi implodida por dentro’

Autora afirma que decisão partiu de Ricardo Waddington, diretor de entretenimento

Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:06

Glória Perez critica remake de "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/HBO Max

Gloria Perez abriu o jogo sobre os bastidores de “Travessia”, sua última novela das 9 na Globo, e surpreendeu ao afirmar que não foi responsável pela escalação de Jade Picon para o papel de Chiara, par romântico de Chay Suede. Em entrevista à Folha de S.Paulo, a autora disse que a escolha partiu do então diretor de entretenimento Ricardo Waddington.

“Eu não escalei a Jade. Quem escalou foi o Ricardo Waddington”, declarou Gloria, acrescentando que vai detalhar o episódio em seu livro de memórias. “Travessia foi um ponto fora da curva. Essa novela foi implodida por dentro. Não deu certo intencionalmente.”

A roteirista contou ainda que, antes de “Travessia”, teve um projeto vetado pela direção da emissora por abordar política e aborto. “Minha assinatura é lidar com temas delicados e trazer o público para a discussão. Se eu não puder fazer isso, eu acabo. Novela é conflito. O politicamente correto engessa, reduz e elimina essa possibilidade”, afirmou.

Com sucessos como “O Clone” e "Caminho das Índias" no currículo, Gloria avaliou que obras desse porte não passariam pelo crivo atual. “No contexto atual, elas nem chegariam ao público. Quem foi ao Marrocos, à Índia, à Capadócia viu de perto o quanto a população desses locais gostou desses retratos”, defendeu.