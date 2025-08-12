Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gloria Perez nega ter escolhido Jade Picon para ‘Travessia’ e acusa Globo de sabotar novela: ‘Foi implodida por dentro’

Autora afirma que decisão partiu de Ricardo Waddington, diretor de entretenimento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:06

Glória Perez critica remake de
Glória Perez critica remake de "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/HBO Max

Gloria Perez abriu o jogo sobre os bastidores de “Travessia”, sua última novela das 9 na Globo, e surpreendeu ao afirmar que não foi responsável pela escalação de Jade Picon para o papel de Chiara, par romântico de Chay Suede. Em entrevista à Folha de S.Paulo, a autora disse que a escolha partiu do então diretor de entretenimento Ricardo Waddington.

“Eu não escalei a Jade. Quem escalou foi o Ricardo Waddington”, declarou Gloria, acrescentando que vai detalhar o episódio em seu livro de memórias. “Travessia foi um ponto fora da curva. Essa novela foi implodida por dentro. Não deu certo intencionalmente.”

Glória Perez e Daniella

Glória Perez e Daniella por Reprodução
Glória Perez e Daniella se abraçaram por IA; autora ficou emocionada por Reprodução
Glória Perez e Daniella por Reprodução
Glória Perez e Daniella por Reprodução
Glória Perez e Daniella por Reprodução
Daniella morreu aos 22 anos por Reprodução
1 de 6
Glória Perez e Daniella por Reprodução

A roteirista contou ainda que, antes de “Travessia”, teve um projeto vetado pela direção da emissora por abordar política e aborto. “Minha assinatura é lidar com temas delicados e trazer o público para a discussão. Se eu não puder fazer isso, eu acabo. Novela é conflito. O politicamente correto engessa, reduz e elimina essa possibilidade”, afirmou.

Com sucessos como “O Clone” e "Caminho das Índias" no currículo, Gloria avaliou que obras desse porte não passariam pelo crivo atual. “No contexto atual, elas nem chegariam ao público. Quem foi ao Marrocos, à Índia, à Capadócia viu de perto o quanto a população desses locais gostou desses retratos”, defendeu.

Leia mais

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Aprenda a fazer 5 chás práticos, saudáveis e saborosos

8 vegetais verdes-escuros que ajudam a prevenir doenças

Em “Travessia”, Jade Picon viveu Chiara, uma jovem mimada e manipuladora que escondia um segredo: apesar de todos acreditarem que ela era filha de Guerra (Humberto Martins), seus pais biológicos eram Moretti (Rodrigo Lombardi) e Débora (Grazi Massafera). A trama foi exibida de 10 de outubro de 2022 a 5 de maio de 2023, totalizando 179 capítulos.

Leia mais

Imagem - Juliana Oliveira pede R$ 150 mil em processo de estupro contra Otávio Mesquita

Juliana Oliveira pede R$ 150 mil em processo de estupro contra Otávio Mesquita

Imagem - Quem é Ana Clara, a pedra no sapato de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Quem é Ana Clara, a pedra no sapato de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Imagem - Relembre os 5 momentos mais marcantes de Andressa Urach em ‘A Fazenda’

Relembre os 5 momentos mais marcantes de Andressa Urach em ‘A Fazenda’

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil