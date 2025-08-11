CRÍTICAS

Glória Perez detona remake de ‘Vale Tudo’: ‘Não gosto e não acredito’

Autora afirma que regravações dificilmente superam as versões originais.

Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:20

Glória Perez critica remake de "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/HBO Max

A autora de novelas Glória Perez, responsável por sucessos como “O Clone” e “Caminho das Índias”, quebrou o silêncio sobre dois assuntos polêmicos: sua saída da TV Globo e a nova versão de “Vale Tudo”. Em entrevista à Folha de S.Paulo, a autora afirmou que não acompanha o remake da trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

“Eu vi só o primeiro e o segundo capítulo. Tive uma péssima experiência com o remake. Não gosto e não acredito neles”, disse Glória, lembrando de sua própria experiência ao escrever o remake de “Pecado Capital”, em 1998.

A escritora destacou que o sucesso do remake de “Pantanal" foi uma exceção, já que a versão original foi exibida na extinta TV Manchete, com alcance de público menor. “Na maioria dos casos, as versões originais são as que ficam na memória do público”, avaliou.

Além da crítica às regravações, Glória revelou que sua saída da Globo foi motivada pelo veto à novela “Rosa dos Ventos”, que trataria do tema aborto. Segundo ela, a direção da emissora temia “desagradar algumas áreas” e optou por adiar o projeto.

“Eu decidi pôr um ponto final porque meu contrato acabaria quando terminasse esta novela que foi barrada. Aí eu falei: ‘Gente, se tem uma pessoa que sabe tocar com delicadeza nesse tipo de tema, sou eu, a minha história toda mostra isso’. Mas aí veio o medo de desagradar algumas áreas”, afirmou.

A autora contou ainda que recusou a proposta de renovar o contrato para assumir um projeto posterior. “A minha assinatura é lidar com temas delicados e trazer o público para a discussão. Se eu não puder fazer isso, eu acabo. A emissora queria que eu assinasse um contrato de extensão para fazer a próxima novela, que viria depois de Três Graças, do Aguinaldo Silva. Eu falei que não me interessava e que queria rescindir o contrato”, revelou.