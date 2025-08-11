Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Glória Perez detona remake de ‘Vale Tudo’: ‘Não gosto e não acredito’

Autora afirma que regravações dificilmente superam as versões originais.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:20

Glória Perez critica remake de
Glória Perez critica remake de "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/HBO Max

A autora de novelas Glória Perez, responsável por sucessos como “O Clone” e “Caminho das Índias”, quebrou o silêncio sobre dois assuntos polêmicos: sua saída da TV Globo e a nova versão de “Vale Tudo”. Em entrevista à Folha de S.Paulo, a autora afirmou que não acompanha o remake da trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

“Eu vi só o primeiro e o segundo capítulo. Tive uma péssima experiência com o remake. Não gosto e não acredito neles”, disse Glória, lembrando de sua própria experiência ao escrever o remake de “Pecado Capital”, em 1998.

Elenco de "Vale Tudo"

Poliana (Matheus Nachtergaele) por Reprodução / TV Globo
Marieta (Cacá Ottoni) por Reprodução / TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Sardinha (Lucas Leto) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Nise (Teca Pereira) de Vale Tuco por Reprodução
1 de 17
Poliana (Matheus Nachtergaele) por Reprodução / TV Globo

A escritora destacou que o sucesso do remake de “Pantanal" foi uma exceção, já que a versão original foi exibida na extinta TV Manchete, com alcance de público menor. “Na maioria dos casos, as versões originais são as que ficam na memória do público”, avaliou.

Além da crítica às regravações, Glória revelou que sua saída da Globo foi motivada pelo veto à novela “Rosa dos Ventos”, que trataria do tema aborto. Segundo ela, a direção da emissora temia “desagradar algumas áreas” e optou por adiar o projeto.

“Eu decidi pôr um ponto final porque meu contrato acabaria quando terminasse esta novela que foi barrada. Aí eu falei: ‘Gente, se tem uma pessoa que sabe tocar com delicadeza nesse tipo de tema, sou eu, a minha história toda mostra isso’. Mas aí veio o medo de desagradar algumas áreas”, afirmou.

Leia mais

Confira 6 dicas para cuidar das varizes e evitar trombose

Veja a diferença entre contrato de namoro, união estável e casamento

Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de agosto de 2025

A autora contou ainda que recusou a proposta de renovar o contrato para assumir um projeto posterior. “A minha assinatura é lidar com temas delicados e trazer o público para a discussão. Se eu não puder fazer isso, eu acabo. A emissora queria que eu assinasse um contrato de extensão para fazer a próxima novela, que viria depois de Três Graças, do Aguinaldo Silva. Eu falei que não me interessava e que queria rescindir o contrato”, revelou.

Glória Perez segue sem vínculo fixo com emissoras e, segundo ela, aberta a novos formatos que preservem sua liberdade criativa.

Leia mais

Imagem - Conheça a mansão que vai receber a gravação do projeto 'Clareou' de Ivete Sangalo

Conheça a mansão que vai receber a gravação do projeto 'Clareou' de Ivete Sangalo

Imagem - Fe Paes Leme não comparece ao casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso: ‘Desmadrinhada’

Fe Paes Leme não comparece ao casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso: ‘Desmadrinhada’

Imagem - Marcia Sensitiva revela signos que podem enriquecer em agosto; confira as previsões financeiras

Marcia Sensitiva revela signos que podem enriquecer em agosto; confira as previsões financeiras

Mais recentes

Imagem - Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores
Imagem - Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'
Imagem - Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil