ASTROLOGIA

Marcia Sensitiva revela signos que podem enriquecer em agosto; confira as previsões financeiras

Segundo a astróloga Márcia Fernandes, Câncer, Libra, Escorpião e Aquário têm chances de crescimento financeiro

Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:48

Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

Os meses de julho e agosto de 2025 reservam boas perspectivas financeiras para alguns signos do zodíaco, segundo a renomada astróloga Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva. Ela aponta que este período é ideal para revisitar conquistas anteriores e abrir portas para novas oportunidades, inclusive no campo espiritual.

Segundo a sensitiva, é um momento propício para fortalecer as bases e criar novas parcerias que possam alavancar o sucesso financeiro e profissional. Entre os signos mais favorecidos, destacam-se Câncer, Libra, Escorpião e Aquário.

Para os cancerianos, o foco no ambiente profissional será decisivo. A astróloga ressalta que Câncer pode encontrar estabilidade financeira e reconhecimento no trabalho, com possibilidades reais de ganhos importantes. Além disso, ela destaca que conexões pessoais podem evoluir para parcerias que impulsionam o crescimento econômico.

Libra também terá um período de estabilidade, colhendo frutos de investimentos ou projetos criativos realizados anteriormente. Márcia aconselha os librianos a manterem o equilíbrio e confiarem nas próprias decisões, evitando limitações que possam restringir sua liberdade e potencial.

Escorpião, conhecido pela determinação, terá oportunidades para investir sua energia na carreira, com chances de promoções e bônus. É hora de fortalecer o poder pessoal e abrir portas para novos desafios.