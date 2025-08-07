Acesse sua conta
Veja 3 passos para priorizar na preparação final para o Enem

É fundamental reorganizar os estudos para garantir um bom desempenho no dia da prova

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:18

É importante se preparar para o Enem (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
É importante se preparar para o Enem Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, estudantes de todo o Brasil enfrentam a fase decisiva da preparação para a prova. Nesta etapa final, é fundamental reorganizar os estudos para garantir um bom desempenho.

“Não é possível rever tudo de novo, por isso o aluno deve priorizar os conteúdos que têm maior peso e frequência no Enem, especialmente considerando o curso e a instituição que pretende prestar”, destaca Rafaela Quintella, coordenadora do Ensino Médio e Pré-Vestibular do Colégio Pensi.

A seguir, ela explica o que priorizar nessa fase de preparação para o Enem. Confira!

1. Revisão estratégica

É fundamental que o estudante realize uma revisão estratégica , considerando os temas recorrentes nas provas anteriores do Enem. Para isso, é essencial que ele compreenda o formato das questões e identifique os assuntos prioritários em cada área do conhecimento. O domínio desse processo é crucial para que a revisão seja estruturada de maneira eficiente, possibilitando ao aluno alcançar um desempenho de excelência.

Os simulados são importantes para que os estudantes tenham familiaridade com a prova do Enem (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Os simulados são importantes para que os estudantes tenham familiaridade com a prova do Enem Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

2. Faça simulados

Além da revisão, a realização de simulados é essencial para que o estudante se familiarize com o formato da prova e aprenda a gerenciar o tempo durante o exame. “Fazer o simulado com seriedade e revisar os erros depois ajuda a ajustar o planejamento de estudo e fortalece a confiança para o dia da prova”, diz Rafaela Quintella.

3. Cuide da saúde emocional

A saúde emocional também merece atenção especial. “Atividades físicas leves, boas noites de sono e momentos de lazer são fundamentais para manter o equilíbrio e evitar a ansiedade”, completa a coordenadora.

Por Raquel Gentil

