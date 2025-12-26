Acesse sua conta
Bahia pode ganhar ‘Estrada das Vinícolas’; conheça

Projeto de lei para fortalecer o turismo no interior do estado foi apresentado na Alba

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16:13

Chapada Diamntina
Chapada Diamantina é reconhecida pela produção de vinhos Crédito: Rodrigo Amaral da Rocha/PANROTAS

A Bahia pode ganhar oficialmente a chamada 'Estrada das Vinícolas'. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estao prevê a denominação do trecho da rodovia BA-144, entre os municípios de Morro do Chapéu e Bonito, na região da Chapada Diamantina, como forma de incentivar o enoturismo - viagens para regiões produtoras de vinho - e o desenvolvimento econômico local.

De acordo com o projeto, de autoria do deputado estadual Pedro Tavares (União), a nova denominação deverá constar na sinalização viária oficial, em mapas rodoviários e em todo o material institucional de divulgação turística do estado. A iniciativa reconhece o crescimento da produção de vinhos na região, que vem se consolidando como um novo e promissor setor da economia baiana.

Na justificativa, o autor da proposta destaca que a Chapada Diamantina já é um destino turístico consolidado e que o fortalecimento da vitivinicultura amplia o potencial da região, atraindo visitantes interessados em experiências ligadas ao vinho e à gastronomia. O PL deverá passar pelas comissões da Casa e, depois, ser avaliado em plenário. 

O texto também ressalta que a BA-144 é estratégica não apenas para a mobilidade e o escoamento da produção agrícola, mas também para o fortalecimento do turismo especializado. A criação da 'Estrada das Vinícolas' busca dar identidade à rota, facilitar sua divulgação e ampliar o reconhecimento da área como destino enoturístico.

Ainda segundo o projeto de lei, a medida é vista como um estímulo direto ao agronegócio, ao turismo e ao desenvolvimento sustentável dos municípios envolvidos, além de reforçar a marca turística da Chapada Diamantina. 

