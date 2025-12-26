Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de matar casal a tiros, foi entregue à polícia por parente logo após o crime

Polícia agiu em negociação com familiares para entregar suspeito do crime

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15:44

As vitimas Lívia Denise Dias de Souza, 23 anos, e Arthur Cesar Santos de Santana 25. Crédito: Reproduçãp: Redes Sociais

O homem suspeito de executar um casal a tiros foi preso na noite desta quinta-feira (25), em Salvador, após ser entregue às autoridades por um familiar. O crime, que chocou a comunidade local pela brutalidade, ocorreu no bairro de [inserir nome do bairro, ex: Castelo Branco/Valéria], e a motivação segue sob investigação da Polícia Civil.

A entrega do suspeito aconteceu após negociações mediadas por parentes, que entraram em contato com a Polícia Militar para indicar a localização do indivíduo e garantir sua integridade física durante a custódia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Casal é morto a tiros em frente à igreja na Avenida ACM

As vítimas, um homem e uma mulher cujas identidades não foram formalmente divulgadas, foram emboscadas em via pública. Segundo perícia preliminar do Departamento de Polícia Técnica (DPT) o casal foi atingido por diversos disparos de arma de fogo à queima-roupa.

O suspeito foi conduzido por equipes da Polícia Militar à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo fontes policiais, a pressão de operações de busca na região e o conselho de familiares teriam sido determinantes para a rendição.

"A colaboração de familiares é um passo importante para a elucidação rápida do caso e para evitar novos ciclos de violência na região", afirmou um oficial da PM envolvido na ocorrência.

A principal linha de investigação da Polícia Civil busca apurar se o crime possui relação com disputas territoriais de grupos criminosos ou se trata de um crime passional/vingança pessoal. Imagens de câmeras de segurança do entorno do local do crime foram solicitadas para confrontar a versão apresentada pelo suspeito em depoimento.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Casal é encontrado morto dentro de carro em estacionamento de supermercado na Bahia

Perseguidos: quem é o casal morto em Salvador 15 dias após mudar de endereço

Casal gay é morto por envenenamento; irmã e amigo são suspeitos de planejar e executar o crime

Traficante é morto e cinco são presos em operação contra facção que matou casal de jovens na Bahia

Tags:

Crime Morte Casal Homicídio Tiros

Mais recentes

Imagem - BYD firma acordo com o MPT de R$ 40 milhões após resgate de trabalhadores em fábrica na Bahia

BYD firma acordo com o MPT de R$ 40 milhões após resgate de trabalhadores em fábrica na Bahia
Imagem - Orla de Pituaçu ganha mais dois novos quiosques; saiba mais

Orla de Pituaçu ganha mais dois novos quiosques; saiba mais
Imagem - Bahia pode ganhar ‘Estrada das Vinícolas’; conheça

Bahia pode ganhar ‘Estrada das Vinícolas’; conheça

MAIS LIDAS

Imagem - Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro
01

Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
02

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
03

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos
04

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos