SALVADOR

Suspeito de matar casal a tiros, foi entregue à polícia por parente logo após o crime

Polícia agiu em negociação com familiares para entregar suspeito do crime

Nauan Sacramento

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15:44

As vitimas Lívia Denise Dias de Souza, 23 anos, e Arthur Cesar Santos de Santana 25. Crédito: Reproduçãp: Redes Sociais

O homem suspeito de executar um casal a tiros foi preso na noite desta quinta-feira (25), em Salvador, após ser entregue às autoridades por um familiar. O crime, que chocou a comunidade local pela brutalidade, ocorreu no bairro de [inserir nome do bairro, ex: Castelo Branco/Valéria], e a motivação segue sob investigação da Polícia Civil.

A entrega do suspeito aconteceu após negociações mediadas por parentes, que entraram em contato com a Polícia Militar para indicar a localização do indivíduo e garantir sua integridade física durante a custódia.

As vítimas, um homem e uma mulher cujas identidades não foram formalmente divulgadas, foram emboscadas em via pública. Segundo perícia preliminar do Departamento de Polícia Técnica (DPT) o casal foi atingido por diversos disparos de arma de fogo à queima-roupa.

O suspeito foi conduzido por equipes da Polícia Militar à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo fontes policiais, a pressão de operações de busca na região e o conselho de familiares teriam sido determinantes para a rendição.

"A colaboração de familiares é um passo importante para a elucidação rápida do caso e para evitar novos ciclos de violência na região", afirmou um oficial da PM envolvido na ocorrência.