SALVADOR

Casal é morto a tiros em frente à igreja na Avenida ACM

Vítimas foram identificadas como Lívia Denise Dias de Souza, de 23 anos, e Arthur César Santos de Santana, de 25

Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:53

Material apreendido pela polícia Crédito: Divulgação/PM

Um casal foi morto a tiros em frente à Igreja Mundial do Poder de Deus, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, na noite de terça-feira (23). As vítimas foram identificadas como Lívia Denise Dias de Souza, de 23 anos, e Arthur César Santos de Santana, de 25 anos. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, Lívia e Arthur tentaram fugir para dentro da igreja no momento do ataque. O acusado foi preso por uma guarnição da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) em uma unidade de saúde dos Barris, portando uma arma de fogo.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre .38, com cinco munições deflagradas e uma intacta, além de um canivete do tipo punhal e um aparelho celular.