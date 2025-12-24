Casal é morto a tiros em frente à igreja na Avenida ACM

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:53
Um casal foi morto a tiros em frente à Igreja Mundial do Poder de Deus, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, na noite de terça-feira (23). As vítimas foram identificadas como Lívia Denise Dias de Souza, de 23 anos, e Arthur César Santos de Santana, de 25 anos. O suspeito foi preso em flagrante.
De acordo com a Polícia Civil, Lívia e Arthur tentaram fugir para dentro da igreja no momento do ataque. O acusado foi preso por uma guarnição da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) em uma unidade de saúde dos Barris, portando uma arma de fogo.
Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre .38, com cinco munições deflagradas e uma intacta, além de um canivete do tipo punhal e um aparelho celular.
Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia no local do crime e a remoção dos corpos. As investigações terão continuidade na 1ª Delegacia de Homicídios/Atlântico. Não há detalhes sobre a motivação do crime.