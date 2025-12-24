FESTIVAL

Ambulantes do Virada Salvador terão transporte gratuito e refeições no Restaurante Popular

Credenciados receberão duas passagens gratuitas, válidas entre os dias 25 e 31 de dezembro

Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:12

Ambulantes no carnaval de Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os ambulantes que vão trabalhar no Festival Virada Salvador 2026 terão transporte gratuito e alimentação no Restaurante Popular ao longo do período da festa. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis em coletiva de imprensa na terça-feira (23).

De acordo com o prefeito, os ambulantes credenciados receberão duas passagens gratuitas, válidas entre os dias 25 e 31 de dezembro. O benefício será disponibilizado por meio de um cartão de transporte, que permitirá o deslocamento de ida e volta até o local do evento sem custos. Além disso, entre os dias 26 e 31 de dezembro, será montado um Restaurante Popular no espaço da festa, oferecendo almoço gratuito aos ambulantes credenciados e a um ajudante previamente cadastrado.

“Os trabalhadores poderão ir e voltar para o local da festa sem precisar custear o transporte público, além de contar com uma refeição diária, o que representa mais cuidado e respeito com quem ajuda a fazer o maior Réveillon do Brasil”, afirmou.

Os ambulantes credenciados contarão com ações específicas de proteção e acolhimento por meio do programa Salvador Acolhe, que funcionará 24 horas entre os dias 25 e 31 de dezembro, oferecendo um espaço seguro para crianças e adolescentes filhos de ambulantes.

Para esta edição do festival, foram disponibilizadas 600 vagas para ambulantes que irão comercializar bebidas em isopor, 10 para tabuleiros de baiana de acarajé, 70 para baleiros, 15 para carrinhos de pipoca, cinco para veículos de comércio de gelo, 15 para coleta de recicláveis e 10 vagas para food trucks.