Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ambulantes do Virada Salvador terão transporte gratuito e refeições no Restaurante Popular

Credenciados receberão duas passagens gratuitas, válidas entre os dias 25 e 31 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:12

Ambulantes no carnaval de Salvador
Ambulantes no carnaval de Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os ambulantes que vão trabalhar no Festival Virada Salvador 2026 terão transporte gratuito e alimentação no Restaurante Popular ao longo do período da festa. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis em coletiva de imprensa na terça-feira (23).

De acordo com o prefeito, os ambulantes credenciados receberão duas passagens gratuitas, válidas entre os dias 25 e 31 de dezembro. O benefício será disponibilizado por meio de um cartão de transporte, que permitirá o deslocamento de ida e volta até o local do evento sem custos. Além disso, entre os dias 26 e 31 de dezembro, será montado um Restaurante Popular no espaço da festa, oferecendo almoço gratuito aos ambulantes credenciados e a um ajudante previamente cadastrado.

“Os trabalhadores poderão ir e voltar para o local da festa sem precisar custear o transporte público, além de contar com uma refeição diária, o que representa mais cuidado e respeito com quem ajuda a fazer o maior Réveillon do Brasil”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Imagem - Vai chover no Natal? Veja previsão do tempo para o feriado em Salvador

Vai chover no Natal? Veja previsão do tempo para o feriado em Salvador

Imagem - Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Os ambulantes credenciados contarão com ações específicas de proteção e acolhimento por meio do programa Salvador Acolhe, que funcionará 24 horas entre os dias 25 e 31 de dezembro, oferecendo um espaço seguro para crianças e adolescentes filhos de ambulantes.

Para esta edição do festival, foram disponibilizadas 600 vagas para ambulantes que irão comercializar bebidas em isopor, 10 para tabuleiros de baiana de acarajé, 70 para baleiros, 15 para carrinhos de pipoca, cinco para veículos de comércio de gelo, 15 para coleta de recicláveis e 10 vagas para food trucks.

Programação do Festival Virada Salvador 2026

progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
1 de 5
progra por Divulgação

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - Casal é morto a tiros em frente à igreja na Avenida ACM

Casal é morto a tiros em frente à igreja na Avenida ACM
Imagem - De lavrador a psicanalista: o que fazem os Papais Noéis dos shoppings

De lavrador a psicanalista: o que fazem os Papais Noéis dos shoppings
Imagem - DNIT volta a restringir tráfego de veículos pesados em ponte da BR-101 após irregularidades

DNIT volta a restringir tráfego de veículos pesados em ponte da BR-101 após irregularidades

MAIS LIDAS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
01

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Golpe do falso médico: mensagens suspeitas levaram paciente a denunciar técnico de enfermagem
02

Golpe do falso médico: mensagens suspeitas levaram paciente a denunciar técnico de enfermagem

Imagem - Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025
03

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
04

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram