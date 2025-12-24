Vai chover no Natal? Veja previsão do tempo para o feriado em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:16
Ao longo desta semana, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável, com predomínio de sol na maior parte dos dias. De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal), ventos úmidos favorecerão o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas, a qualquer hora do dia. Confira previsão abaixo:
QUA – 24/12
Probabilidade de chuva: 50%
Ventos: 22 km/h – Moderado
Temperaturas: mín. 21° / máx. 32°
QUI – 25/12
Probabilidade de chuva: 50%
Ventos: 23 km/h – Moderado
Temperaturas: mín. 21° / máx. 33°
Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador
SEX – 26/12
Probabilidade de chuva: 30%
Ventos: 26 km/h – Moderado
Temperaturas: mín. 21° / máx. 32°
SÁB – 27/12
Probabilidade de chuva: 20%
Ventos: 27 km/h – Moderado
Temperaturas: mín. 20° / máx. 33°
DOM – 28/12
Probabilidade de chuva: 20%
Ventos: 27 km/h – Moderado
Temperaturas: mín. 20° / máx. 33°