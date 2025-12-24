BOLETIM METEOROLÓGICO

Vai chover no Natal? Veja previsão do tempo para o feriado em Salvador

Ventos úmidos favorecerão o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas

Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:16

Céu nublado em Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Ao longo desta semana, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável, com predomínio de sol na maior parte dos dias. De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal), ventos úmidos favorecerão o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas, a qualquer hora do dia. Confira previsão abaixo:

QUA – 24/12

Probabilidade de chuva: 50%

Ventos: 22 km/h – Moderado

Temperaturas: mín. 21° / máx. 32°

QUI – 25/12

Probabilidade de chuva: 50%

Ventos: 23 km/h – Moderado

Temperaturas: mín. 21° / máx. 33°

SEX – 26/12

Probabilidade de chuva: 30%

Ventos: 26 km/h – Moderado

Temperaturas: mín. 21° / máx. 32°

SÁB – 27/12

Probabilidade de chuva: 20%

Ventos: 27 km/h – Moderado

Temperaturas: mín. 20° / máx. 33°

DOM – 28/12

Probabilidade de chuva: 20%

Ventos: 27 km/h – Moderado