TRANSPORTE

Vai viajar? Veja esquema especial do ferry-boat e da rodoviária de Salvador para Natal e Réveillon

Há vagas e viagens extras para atender a demanda do período

Millena Marques

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:07

Ferry-boat Crédito: Rodrigo Mantoan/Divulgação

O sistema ferry-boat e a rodoviária de Salvador terão esquemas especiais para o fim de ano. Confira abaixo as operações:

Ferry

A Internacional Travessias (ITS) disponibiliza 420 vagas extras, considerando os dois terminais. O fluxo deve registrar crescimento de 5% em relação ao ano passado Salvador.

A Operação Especial para o período de Natal e Réveillon será entre os dias 22 de dezembro e 7 de janeiro, com funcionamento ininterrupto de terça-feira (30) para quarta-feira (31), no Terminal São Joaquim, de domingo (4) para segunda-feira (5), no Terminal de Bom Despacho.

Das 420 vagas extras de Hora Marcada, são 180 vagas adicionais para veículos saindo de Salvador terça-feira (30) e quarta-feira (31), com 30 vagas extras por viagem. Para o retorno do feriado de Ano Novo, serão 240 vagas a mais, distribuídas entre sábado (3) e segunda (5).

As vagas extras estão à venda pelo portal da ITS. O usuário também pode agendar a travessia de veículos de passeio pelo SAC Digital.

Estarão operando as sete embarcações da frota: Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro e Ivete Sangalo. As viagens regulares ocorrem de hora em hora, nos dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho, em saídas extras conforme a demanda e com a disponibilidade da frota, respeitando a necessidade de manutenção preventiva e corretiva.

O setor de cartões Ferry Card estará em funcionamento, de segunda a sexta, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Já o setor de atualização do Tarifa Social funciona de segunda a sexta, das 08h às 12h, e das 13h às 17h. Ambos não funcionam neste período aos sábados, domingos, feriados e no dia 31 de dezembro 2025. Para a troca do cartão, é necessária a presença do titular, portando documento oficial com foto.

Rodoviária cheia em Salvador 1 de 5

Rodoviária

A expectativa é que cerca de 340 mil pessoas circulem no Terminal Rodoviário de Salvador, entre embarques e desembarques, no final do ano. Em relação ao mesmo período de 2024, o aumento é de aproximadamente 4,7%.