Morre esposa do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia

Elba Lucas Brito da Silva Magalhães deixa um filho, Caio Lucas Magalhães

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:21

Coronel Magalhães
Coronel Magalhães Crédito: Divulgação/GOVBA

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) anunciou o falecimento de Elba Lucas Brito da Silva Magalhães, esposa do coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, atual Comandante-Geral da corporação, neste domingo (22). A causa da morte não foi divulgada. 

“Neste momento de imensa dor, toda a tropa se une em solidariedade ao nosso Comandante-Geral e a seus familiares, compartilhando o sentimento pela perda de uma companheira de vida, de afeto e de caminhada”, diz trecho da nota.

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, também lamentou a morte de Elba. "Meus sinceros sentimentos, meu amigo Comandante! Deus a receba e fortaleça voce e saua família neste momento de imensa perda. Força e Fé", escreveu.

Juntos, o coronel Magalhães e Elba têm um único filho, Caio Lucas Magalhães.

