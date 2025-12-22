Cidade baiana está entre as 10 mais quentes do Brasil no primeiro dia de verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:49
Curacá, no Vale do São Francisco, foi a cidade baiana mais quente nas últimas 24 horas. O município bateu 37.2 ºC e ainda está na 8ª colocação das maiores temperaturas do Brasil. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Na sequência aparecem Euclides da Cunha (36.1ºC), Itaberada (36.1ºC) e Ribeira do Amparo (35.2ºC).
Cidades mais quentes da Bahia
No Brasil, a maior temperatura foi 71.7ºC, em Aragarças (GO). Seridó (RN), com 39.1ºC, e Caicó (RN), com 39ºC fecham o top 3. Veja abaixo as 10 cidades mais quentes do Brasil nas últimas 24 horas:
ARAGARÇAS GO 41.7
SERIDÓ (CAICO) RN 39.1
CAICÓ RN 39.0
IPANGUACU RN 38.8
SÃO GONÇALO PB 38.4
SÃO GONÇALO PB 37.8
PORTO MURTINHO MS 37.3
CURAÇA BA 37.2
IBIMIRIM PE 36.7
PAULISTANA PI 36.4