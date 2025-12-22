Acesse sua conta
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha é liberada para veículos

Liberação aconteceu nesta segunda-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07:38

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Reprodução

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou, nesta segunda-feira (22), o tráfego na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, localizada no km 661,72 da BR-101/BA, em Itapebi, no sul da Bahia. Decisão ocorre após a realização de ensaios técnicos e análise dos dados coletados por monitoramento.

A estrutura, que passou por ações de reabilitação, agora também está liberada para a passagem de ônibus, veículos de carga com PBT até 33 toneladas e qualquer veículo acima de três eixos que passe descarregado, inicialmente em sistema de Pare e Siga e com monitoração assistida continuada. O trabalho de reforço foi realizado com a instalação de chapas de aço na face inferior da laje do tabuleiro.

Com a liberação, parte significativa dos veículos deixarão de usar o desvio da Veracel. O retorno do tráfego sobre a ponte vai garantir maior fluidez neste período de festas de fim de ano.

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Arquivo
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Reprodução
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Reprodução/TV Santa Cruz
1 de 3
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Arquivo

Nova ponte

A nova travessia, construída ao lado da estrutura atual, terá cerca de 510 metros de extensão, faixas duplicadas e maior capacidade para atender ao fluxo intenso da BR-101. A rodovia é uma das mais importantes do país para o transporte de cargas e passageiros, além de ser fundamental para o turismo baiano, conectando praias e cidades litorâneas ao longo do seu percurso.

Na região, o projeto também deve beneficiar diretamente o escoamento industrial, especialmente o transporte de produtos das fábricas de grande porte e das plantações de eucalipto usadas na produção de celulose e carvão vegetal nas áreas de Feira de Santana e Alagoinhas.

