RIO JEQUITINHONHA

DNIT volta a restringir tráfego de veículos pesados em ponte da BR-101 após irregularidades

Nova medida passou a valer nesta quarta-feira (24)

Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:41

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Reprodução

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)restringiu, de forma temporária, o tráfego de veículos de carga pela ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661 da BR-101, em Itapebi, no extremo sul da Bahia. A medida passou a valer às 8h desta quarta-feira (24).

A nova restrição ocorre após o DNIT flagrar o descumprimento da sinalização e das orientações de tráfego por parte de condutores de veículos de carga

Com a nova determinação, apenas veículos leves de passeio, vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões com até dois eixos poderão trafegar pelo local. Já os demais veículos de carga deverão utilizar o desvio da Veracel como rota alternativa.

Segundo o DNIT, a decisão foi tomada após equipes de fiscalização constatarem desrespeito ao limite de peso permitido e à velocidade máxima estabelecida para a travessia da ponte, que é de 30 km/h. O órgão avalia que as irregularidades representam risco à segurança viária, tanto para os motoristas quanto para a própria estrutura da ponte.