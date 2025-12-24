DNIT volta a restringir tráfego de veículos pesados em ponte da BR-101 após irregularidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:41
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)restringiu, de forma temporária, o tráfego de veículos de carga pela ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661 da BR-101, em Itapebi, no extremo sul da Bahia. A medida passou a valer às 8h desta quarta-feira (24).
A nova restrição ocorre após o DNIT flagrar o descumprimento da sinalização e das orientações de tráfego por parte de condutores de veículos de carga
Com a nova determinação, apenas veículos leves de passeio, vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões com até dois eixos poderão trafegar pelo local. Já os demais veículos de carga deverão utilizar o desvio da Veracel como rota alternativa.
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha
Segundo o DNIT, a decisão foi tomada após equipes de fiscalização constatarem desrespeito ao limite de peso permitido e à velocidade máxima estabelecida para a travessia da ponte, que é de 30 km/h. O órgão avalia que as irregularidades representam risco à segurança viária, tanto para os motoristas quanto para a própria estrutura da ponte.
O Departamento informou ainda que as restrições poderão ser reavaliadas quando a estrutura de fiscalização estiver completamente instalada e em funcionamento no trecho. A previsão é que o local conte com balanças, radares e reforço no efetivo de fiscalização, inclusive com apoio policial, para garantir o cumprimento das normas de trânsito e preservar a segurança dos usuários da rodovia.