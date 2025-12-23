Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Onze homens são presos por ameaça e porte ilegal de arma no oeste da Bahia

Caso aconteceu em Formosa do Rio Preto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:19

Armas apreendidas em Formosa do Rio Preto
Armas apreendidas em Formosa do Rio Preto Crédito: Divulgação/PM

Onze homens foram presos na região da Vila Panambi, no município Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. A ação ocorreu após denúncia sobre um grupo armado em duas caminhonetes, na manhã de sábado (20), que estaria montando barricadas e ameaçando pessoas em uma fazenda.

Após a abordagem e busca pessoal, a Polícia Militar encontrou seis revólveres calibre 38, uma carabina calibre 38, 74 munições calibre 38, quatro armas brancas, quatro rádios comunicadores e uma antena.

Um dos envolvidos possuía mandado de prisão emitido pela justiça, através da comarca de Barreiras, também no oeste baiano.

Leia mais

Imagem - Cidade baiana está entre as 10 mais quentes do Brasil no primeiro dia de verão

Cidade baiana está entre as 10 mais quentes do Brasil no primeiro dia de verão

Imagem - Ponte sobre o Rio Jequitinhonha é liberada para veículos

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha é liberada para veículos

Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia que atende a região.

Tags:

Bahia Polícia Oeste

Mais recentes

Imagem - Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil

Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil
Imagem - Mulher é presa com canetas emagrecedoras após roubo de farmácia na Boca do Rio

Mulher é presa com canetas emagrecedoras após roubo de farmácia na Boca do Rio
Imagem - Alba aprova lei que barra homenagens à ditadura militar na Bahia

Alba aprova lei que barra homenagens à ditadura militar na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
01

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas
02

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
03

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia
04

Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia