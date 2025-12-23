POLÍCIA

Onze homens são presos por ameaça e porte ilegal de arma no oeste da Bahia

Caso aconteceu em Formosa do Rio Preto

Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:19

Armas apreendidas em Formosa do Rio Preto Crédito: Divulgação/PM

Onze homens foram presos na região da Vila Panambi, no município Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. A ação ocorreu após denúncia sobre um grupo armado em duas caminhonetes, na manhã de sábado (20), que estaria montando barricadas e ameaçando pessoas em uma fazenda.

Após a abordagem e busca pessoal, a Polícia Militar encontrou seis revólveres calibre 38, uma carabina calibre 38, 74 munições calibre 38, quatro armas brancas, quatro rádios comunicadores e uma antena.

Um dos envolvidos possuía mandado de prisão emitido pela justiça, através da comarca de Barreiras, também no oeste baiano.