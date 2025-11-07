CRIME

Perseguidos: quem é o casal morto em Salvador 15 dias após mudar de endereço

Vítimas foram executadas por ao menos oito homens no Engenho Velho de Brotas

Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 07:32

Igor e Denise foram executados por traficantes Crédito: Reprodução

A invasão feita por ao menos oito homens armados a uma casa dos fundos na Rua Reis Príncipe — mais conhecida como Ladeira do Sapoti —, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, acabou na execução brutal de um casal desconhecido no bairro. Identificados como Igor da Conceição Dantas, 26 anos, e Denise Araújo Bispo, 26, se mudaram para o local 15 dias antes de virarem alvo da ação criminosa.

Consultada pela reportagem, uma fonte policial explica como o crime se deu. “Eles chegaram há quinze dias para morar de aluguel em cima de um ponto comercial. Na hora do crime, quase 4h da manhã, mais de oito traficantes chegaram, arrombaram o portão e entraram atirando. Esse Igor é conhecido como Bananeira, mas não é daqui”, explica a fonte, que prefere não se identificar ao conversar com a reportagem.

Ainda de acordo com o policial, a investigação trabalha com a hipótese de que o casal tenha ido morar no bairro para se esconder. “Os moradores não conhecem eles, mas a informação que temos é que a imagem deles circulou e os traficantes identificaram Bananeira. Por algum problema com o crime, foram matar ele e pegaram ela [Denise] também”, relata o policial, detalhando os motivos do ataque

Igor e Denise foram executados por traficantes 1 de 4

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 26ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após moradores ouvirem os tiros. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o casal já sem vida e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).