Casal é executado dentro de casa 15 dias após mudar para bairro em Salvador

Crime aconteceu na Rua Reis Príncipe, no Engenho Velho de Brotas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:14

Caso aconteceu na Ladeira do Sapoti Crédito: Reprodução

Um casal foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (6), dentro da casa onde morava, na Rua Reis Príncipe — mais conhecida como Ladeira do Sapoti —, no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador. O ataque aconteceu por volta das 3h40, quando cerca de oito homens encapuzados invadiram o imóvel e dispararam várias vezes contra as vítimas

As vítimas, que ainda não tiveram os nomes divulgados, moravam no local há cerca de 15 dias, de acordo com fonte policial consutada pela reportagem. O imóvel onde o crime aconteceu fica nos fundos de outra casa, e a residência ficou marcada por diversos tiros nas paredes e móveis.

Caso é investigado pela Polícia Civil

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 26ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após moradores ouvirem os tiros. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o casal já sem vida e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo o órgão, guias de remoção e necropsia foram expedidas, e as equipes seguem realizando diligências para identificar as vítimas, além de apurar a autoria e a motivação do crime.

