‘Minha filha só sabia brincar’, diz mãe de menina de 12 anos morta com tiro na cabeça em Salvador

Yasmin Sacramento foi baleada durante ataque na Capelinha de São Caetano

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:58

Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros
Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros Crédito: Reprodução/TV Bahia

A morte da menina Yasmin Sacramento Damascena, 12 anos, que foi baleada durante ataque a tiros na Capelinha de São Caetano, em Salvador, abalou toda a família. Em entrevista à TV Bahia, Luciana Nascimento, mãe da menina, fez forte desabafo explicando que a filha estava brincando na companhia de amigos na rua.

“Minha filha foi brincar, foi chamar a amiguinha dela. E na hora, o tiro pegou na cabeça da minha filha. O tiro pegou na cabeça da minha filha e ela não voltou mais para casa. Minha filha tem 12 anos, meu Deus”, desabafou Luciana, aos prantos, enquanto dizia que era comum que as crianças da vizinhança se reunissem para brincar na frente de casa.

O ataque aconteceu por volta das 19h, momento em que várias crianças brincavam na rua. De acordo com informações da polícia, homens armados desceram da via principal e atiraram em várias direções. Além de Yasmin, Edson Ferreira de Oliveira, de 47 anos, também morreu. Um menino da mesma idade da menina foi atingido no peito e segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Beatriz conta que estava em casa quando ouviu os disparos e que a filha havia saído apenas para chamar uma amiga. “Eu fiquei em casa fazendo minha unha, e ela disse: ‘Peraí, mainha, só vou falar com Esther’. Depois só ouvi o barulho e vi gente correndo, dizendo que ela tinha sido baleada. Agora, minha filha está dentro de uma geladeira, e ninguém vai tirar essa dor de mim”, completou a mãe.

Moradores da região relataram momentos de desespero e medo durante o tiroteio. O Comando de Operações Policiais Militares (COPPM) informou que o policiamento foi reforçado na área. A Polícia Civil vai investigar a autoria e a motivação do crime. De acordo com a Polícia Civil, no mesmo episódio, outras duas vítimas, um homem de 18 anos e um adolescente de 13 anos, foram feridos e encaminhados a uma unidade de saúde. 

Os dois adolescentes baleados em uma mesma ocorrência enquanto se divertiam na frente de casa não foram os únicos. Em 2025, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 58 adolescentes vítimas de arma de fogo entre Salvador e a Região Metropolitana. Desses, 38 morreram.

