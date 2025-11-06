CRIME

Menina de 12 anos e homem são mortos em ataque a tiros em Salvador

Caso foi registrado na Rua Marmorana, na Capelinha de São Caetano

Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:06

Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros Crédito: TV Bahia

Moradores da Rua Marmorana, na Capelinha de São Caetano, em Salvador, tiveram uma noite de terror e luto na quarta-feira (5). Por volta das 19h, quando crianças brincavam no meio da via, homens armados desceram da via principal e atiraram em várias direções, deixando uma menina de 12 anos morta e um homem morto.

As vítimas foram identificadas como Yasmin Sacramento Damascena, 12 anos, e Edson Ferreira de Oliveira, 47. Além dos dois, um menino também de 12 anos foi baleado no peito e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, ele não passou por cirurgia porque os médicos estão observando a situação.

Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros 1 de 6

À TV Bahia, moradores relataram os momentos de pânico e desespero durante o ataque. “Foi uma noite terrível, a gente não consegue acreditar no que aconteceu. Estamos sem conseguir dormir. Foi numa hora em que muitas crianças brincam aqui. Teve muito tiro mesmo. Quando ouvi, comecei a gritar e ir atrás das crianças. Foi um desespero muito grande”, contou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Segundo o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), o policiamento foi reforçado na região. A autoria e a motivação do ataque serão investigadas pela Polícia Civil.