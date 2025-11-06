Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Menina de 12 anos e homem são mortos em ataque a tiros em Salvador

Caso foi registrado na Rua Marmorana, na Capelinha de São Caetano

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:06

Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros
Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros Crédito: TV Bahia

Moradores da Rua Marmorana, na Capelinha de São Caetano, em Salvador, tiveram uma noite de terror e luto na quarta-feira (5). Por volta das 19h, quando crianças brincavam no meio da via, homens armados desceram da via principal e atiraram em várias direções, deixando uma menina de 12 anos morta e um homem morto.

As vítimas foram identificadas como Yasmin Sacramento Damascena, 12 anos, e Edson Ferreira de Oliveira, 47. Além dos dois, um menino também de 12 anos foi baleado no peito e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, ele não passou por cirurgia porque os médicos estão observando a situação.

Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros

Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros por TV Bahia
Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros por Reprodução/TV Bahia
Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros por TV Bahia
Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros por TV Bahia
Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros por TV Bahia
Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros por TV Bahia
1 de 6
Menina de 12 anos foi morta em ataque a tiros por TV Bahia

À TV Bahia, moradores relataram os momentos de pânico e desespero durante o ataque. “Foi uma noite terrível, a gente não consegue acreditar no que aconteceu. Estamos sem conseguir dormir. Foi numa hora em que muitas crianças brincam aqui. Teve muito tiro mesmo. Quando ouvi, comecei a gritar e ir atrás das crianças. Foi um desespero muito grande”, contou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Segundo o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), o policiamento foi reforçado na região. A autoria e a motivação do ataque serão investigadas pela Polícia Civil.

Os dois adolescentes baleados em uma mesma ocorrência enquanto se divertiam na frente de casa não foram os únicos. Em 2025, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 58 adolescentes vítimas de arma de fogo entre Salvador e a Região Metropolitana. Desses, 38 morreram.

Leia mais

Imagem - ‘Minha filha só sabia brincar’, diz mãe de menina de 12 anos morta com tiro na cabeça em Salvador

‘Minha filha só sabia brincar’, diz mãe de menina de 12 anos morta com tiro na cabeça em Salvador

Imagem - Trabalhador é baleado após se recusar a entregar moto em tentativa de assalto

Trabalhador é baleado após se recusar a entregar moto em tentativa de assalto

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Tags:

Crime Polícia Morte Ataque Crianças

Mais recentes

Imagem - Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade

Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade
Imagem - Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar

Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar
Imagem - Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)