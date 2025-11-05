CRIME

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Duas farmácias foram alvo da ação criminosa na tarde de terça-feira (4)

Mais momentos de terror foram registrados em farmácias situadas no bairro da Pituba, em Salvador, na tarde de terça-feira (4). Isso porque dois suspeitos em uma motocicleta invadiram duas farmácias em busca de canetas emagrecedoras, esvaziaram caixas de dinheiro e roubaram até itens pessoais de clientes nos locais. Uma delas, inclusive, foi alvo de assalto pelo mesmo motivo no mês passado.

O primeiro caso foi registrado na Drogasil, na Rua das Hortênsias, onde os criminosos anunciaram o assalto e renderam funcionários e clientes. Em seguida, roubaram as canetas emagrecedoras da marca Ozempic e celulares das vítimas presentes. “Os celulares foram por oportunidade, mas eles queriam mesmo as canetas”, explica uma fonte policial consultada sobre o crime, que falou com a reportagem sob anonimato.

Na sequência, os suspeitos seguiram para a Drogaria São Paulo, ainda na Rua das Hortênsias. No segundo ataque, de acordo com o policial, os dois levaram R$ 5 mil, medicamentos, canetas emagrecedoras e até o anel de núpcias de uma cliente que estava no local durante o assalto.

Os dois casos foram confirmados pelas autoridades policiais. Questionada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes das 13ª e 35ª Companhias Independentes (CIPM) foram acionados. Rondas e abordagens foram realizadas a fim de identificar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) explicou que diligências são realizadas no sentido de identificar os autores e recuperar os produtos roubados. Imagens de câmeras de segurança vão auxiliar nas investigações.

Farmácias na mira de facções

O CORREIO já mostrou em reportagem que esse tipo de crime tem se tornado mais frequente, devido ao alto valor de mercado e à grande procura pelos medicamentos, muitas vezes utilizados sem prescrição médica e para fins estéticos.