Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Duas farmácias foram alvo da ação criminosa na tarde de terça-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:46

Farmácia foi alvo de assalto Crédito: Reprodução

Mais momentos de terror foram registrados em farmácias situadas no bairro da Pituba, em Salvador, na tarde de terça-feira (4). Isso porque dois suspeitos em uma motocicleta invadiram duas farmácias em busca de canetas emagrecedoras, esvaziaram caixas de dinheiro e roubaram até itens pessoais de clientes nos locais. Uma delas, inclusive, foi alvo de assalto pelo mesmo motivo no mês passado. 

O primeiro caso foi registrado na Drogasil, na Rua das Hortênsias, onde os criminosos anunciaram o assalto e renderam funcionários e clientes. Em seguida, roubaram as canetas emagrecedoras da marca Ozempic e celulares das vítimas presentes. “Os celulares foram por oportunidade, mas eles queriam mesmo as canetas”, explica uma fonte policial consultada sobre o crime, que falou com a reportagem sob anonimato.

Roubos de canetas injetáveis acendem alerta em Salvador

Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação
Pague Menos da Rua Sabino Silva, em Ondina, sofreu furto de 17 canetas injetáveis no dia 24 de setembro por Reprodução/Google Street View
No dia 5 de agosto, dois homens armados roubaram canetas Ozempic e Wegovy de uma drogaria no Costa Azul  por Reprodução
Prejuízos dos roubos em Salvador é de aproximadamente R$2 milhões só em 2025 por Shutterstock
Para evitar roubos, donos de farmácias contratam seguranças e optam por fechar mais cedo por Divulgação
1 de 5
Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação

Na sequência, os suspeitos seguiram para a Drogaria São Paulo, ainda na Rua das Hortênsias. No segundo ataque, de acordo com o policial, os dois levaram R$ 5 mil, medicamentos, canetas emagrecedoras e até o anel de núpcias de uma cliente que estava no local durante o assalto.

Os dois casos foram confirmados pelas autoridades policiais. Questionada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes das 13ª e 35ª Companhias Independentes (CIPM) foram acionados. Rondas e abordagens foram realizadas a fim de identificar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) explicou que diligências são realizadas no sentido de identificar os autores e recuperar os produtos roubados. Imagens de câmeras de segurança vão auxiliar nas investigações.

LEIA MAIS 

Adolescente faz reféns em farmácia e rouba mais de R$ 44 mil em canetas emagrecedoras

Farmácia é assaltada no bairro da Graça

Farmácia vira alvo de assalto na Pituba; criminosos levaram canetas emagrecedoras

Farmácias viram alvo de facções em onda de assaltos por canetas emagrecedoras

Farmácias de Salvador mudam a rotina por roubos crescentes de canetas injetáveis

Farmácias na mira de facções

O CORREIO já mostrou em reportagem que esse tipo de crime tem se tornado mais frequente, devido ao alto valor de mercado e à grande procura pelos medicamentos, muitas vezes utilizados sem prescrição médica e para fins estéticos.

O cenário se consolida diante da inserção de facções nos assaltos. Tanto é que, em 2025, um grupo virou alvo de operação por roubar 23 farmácias em bairros diferentes no primeiro semestre.

Leia mais

Imagem - Mulher morre após acidente em estrada da Bahia; caso já tem duas vítimas

Mulher morre após acidente em estrada da Bahia; caso já tem duas vítimas

Imagem - Confusão na saída de motel interrompe trânsito em avenida de Salvador; veja vídeo

Confusão na saída de motel interrompe trânsito em avenida de Salvador; veja vídeo

Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Tags:

Crime Salvador Pituba Ozempic Caneta Emagrecedora Roubo Farmácia

Mais recentes

Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar
Imagem - Bebê com cardiopatia congênita aguarda regulação há 11 dias na Bahia: ‘Luta constante pela vida’

Bebê com cardiopatia congênita aguarda regulação há 11 dias na Bahia: ‘Luta constante pela vida’

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada