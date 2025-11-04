CRIME

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Luis Lázaro e Marelle Silva foram presos na madrugada desta terça-feira (4)

Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:11

Casal do CV virou alvo de operação Crédito: Reprodução

Apesar de boa parte dos mandados de prisão da Operação Freedom, que foi deflagrada na madrugada desta terça-feira (4), serem cumpridos em diversos bairros da região da Liberdade, os mandados mais importantes da ação foram executados fora do estado e, mais especificamente, na cidade de Eusébio, no interior do Ceará.

Isso porque o estado cearense virou refúgio Luís Lázaro Santana Alves, o LL, e Marielle Silva Santos. Mesmo fora da Bahia, LL, nome conhecido entre policiais, comandava ações da facção do Comando Vermelho (CV) na região da Liberdade. Marielle, apontada como companheira do traficante, era a operadora financeira da facção.

“LL, que é um dos líderes da facção na Liberdade, é um dos homens mais perigosos daquela área, tendo diversos homicídios nas costas. O que a gente investiga é que ele é responsável por ordenar mortes, mesmo de longe”, explica uma fonte policial, que pede anonimato ao conversar com a reportagem.

Além do casal, até o momento, a operação resultou na prisão de outras 30 pessoas, totalizando 32. A Operação Freedom também cumpre 46 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos em Salvador, nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca.

Fora da capital, a operação acontece nos municípios de Aratuípe e Ilhéus. Junto com os mandados, a polícia solicitou, o bloqueio judicial, já deferido pela Justiça, de 51 contas bancárias. Os alvos da Operação Freedom são responsáveis por homicídios e pela expansão do tráfico de drogas em Salvador e outras cidades.