Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Luis Lázaro e Marelle Silva foram presos na madrugada desta terça-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:11

Casal do CV virou alvo de operação
Casal do CV virou alvo de operação Crédito: Reprodução

Apesar de boa parte dos mandados de prisão da Operação Freedom, que foi deflagrada na madrugada desta terça-feira (4), serem cumpridos em diversos bairros da região da Liberdade, os mandados mais importantes da ação foram executados fora do estado e, mais especificamente, na cidade de Eusébio, no interior do Ceará.

Isso porque o estado cearense virou refúgio Luís Lázaro Santana Alves, o LL, e Marielle Silva Santos. Mesmo fora da Bahia, LL, nome conhecido entre policiais, comandava ações da facção do Comando Vermelho (CV) na região da Liberdade. Marielle, apontada como companheira do traficante, era a operadora financeira da facção.

“LL, que é um dos líderes da facção na Liberdade, é um dos homens mais perigosos daquela área, tendo diversos homicídios nas costas. O que a gente investiga é que ele é responsável por ordenar mortes, mesmo de longe”, explica uma fonte policial, que pede anonimato ao conversar com a reportagem.

Casal virou alvo de operação contra o Comando Vermelho

Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
1 de 10
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução

Além do casal, até o momento, a operação resultou na prisão de outras 30 pessoas, totalizando 32. A Operação Freedom também cumpre 46 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos em Salvador, nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca.

Fora da capital, a operação acontece nos municípios de Aratuípe e Ilhéus. Junto com os mandados, a polícia solicitou, o bloqueio judicial, já deferido pela Justiça, de 51 contas bancárias. Os alvos da Operação Freedom são responsáveis por homicídios e pela expansão do tráfico de drogas em Salvador e outras cidades.

A partir dos resultados, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prevê a elucidação de ao menos 30 assassinatos ocorridos em Salvador.

Leia mais

Imagem - Polícia realiza megaoperação contra membros do Comando Vermelho na Bahia

Polícia realiza megaoperação contra membros do Comando Vermelho na Bahia

Imagem - Ataque a tiros deixa adolescente morto e dois feridos em encontro de motoqueiros na Bahia

Ataque a tiros deixa adolescente morto e dois feridos em encontro de motoqueiros na Bahia

Imagem - Corpo de homem decapitado é encontrado ao lado de facão no Recôncavo Baiano

Corpo de homem decapitado é encontrado ao lado de facão no Recôncavo Baiano

Tags:

Crime Polícia Comando Vermelho Homicídio

Mais recentes

Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais
Imagem - Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador

Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada