Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia realiza megaoperação contra membros do Comando Vermelho na Bahia

Mais de 30 suspeitos já foram presos; ação também é realizada no Ceará

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:54

Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro Crédito: Filipe Conceição e Tony Silva

A Polícia Civil realiza nesta terça-feira (4) uma operação para desarticular a ramificação da facção carioca Comando Vermelho na Bahia e no Ceará. Ao todo, mais de 400 policiais civis e militares participam das ações e mais de 90 mandados judiciais são cumpridos em quatro bairros de Salvador, na Região Metropolitana (RMS) e no interior do estado. 

Até o momento, a operação resultou na prisão de 31 pessoas e no cumprimento de 46 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos em Salvador, nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca, nos municípios de Aratuípe e Ilhéus, e também na cidade de Eusébio, no Ceará.

Ainda foi realizado o pedido de bloqueio judicial, já deferido pela Justiça, de 51 contas bancárias. Os alvos da Operação Freedom são responsáveis por homicídios e pela expansão do tráfico de drogas em Salvador e outras cidades. A partir dos resultados, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prevê a elucidação de ao menos 30 assassinatos ocorridos em Salvador.

Casal virou alvo de operação contra o Comando Vermelho

Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
1 de 10
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução

A Freedom também visa enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos utilizados para manter o domínio territorial e a prática de homicídios.

A Operação tem o apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A ação conta com equipes do DHPP, além dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), com os apoios do Denarc da Polícia Civil do Ceará e da da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA).

A Polícia Militar emprega guarnições do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), dos Batalhões de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), de Polícia de Choque (BPChoque), de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (Gemeos), Apolo, Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), Esquadrão Águia, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Polo), além das Rondesp Central, Atlântico, BTS.

Mais recentes

Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará
Imagem - Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada