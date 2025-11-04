APÓS AÇÃO NO RIO

Polícia realiza megaoperação contra membros do Comando Vermelho na Bahia

Mais de 30 suspeitos já foram presos; ação também é realizada no Ceará

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:54

Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro Crédito: Filipe Conceição e Tony Silva

A Polícia Civil realiza nesta terça-feira (4) uma operação para desarticular a ramificação da facção carioca Comando Vermelho na Bahia e no Ceará. Ao todo, mais de 400 policiais civis e militares participam das ações e mais de 90 mandados judiciais são cumpridos em quatro bairros de Salvador, na Região Metropolitana (RMS) e no interior do estado.

Até o momento, a operação resultou na prisão de 31 pessoas e no cumprimento de 46 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos em Salvador, nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca, nos municípios de Aratuípe e Ilhéus, e também na cidade de Eusébio, no Ceará.

Ainda foi realizado o pedido de bloqueio judicial, já deferido pela Justiça, de 51 contas bancárias. Os alvos da Operação Freedom são responsáveis por homicídios e pela expansão do tráfico de drogas em Salvador e outras cidades. A partir dos resultados, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prevê a elucidação de ao menos 30 assassinatos ocorridos em Salvador.

A Freedom também visa enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos utilizados para manter o domínio territorial e a prática de homicídios.

A Operação tem o apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A ação conta com equipes do DHPP, além dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), com os apoios do Denarc da Polícia Civil do Ceará e da da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA).