SEIS TIROS

Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'

Três dias antes de ser morta, Jéssica tentou registrar uma denúncia por ameaça contra o ex-companheiro na Delegacia da Mulher

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 20:33

Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver' Crédito: Reprodução

Morta com seis tiros dentro de casa, em Maringá, no norte do Paraná, na madrugada desse sábado (20), Jéssica Daiane Cabral de Oliveira, 30 anos, enviou áudios dias antes do crime implorando para que o ex-companheiro, o guarda municipal Gerson Rafael Geidelis, 46, a deixasse em paz. O suspeito foi preso horas depois e confessou o crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública do município. As informações são do G1

Em um dos áudios, Jéssica afirma que não queria mais contato com o ex-companheiro e relata crises de ansiedade provocadas pelas insistências. “Eu e você não temos nada, não quero mais nada com você. Você me dá um estado de nervoso que me dá crise de ansiedade. Não quero te ver [...] Peço que siga sua vida em paz e me deixe em paz também”, disse. Ela ainda alertou que buscaria ajuda caso as abordagens continuassem.

Familiares afirmam que Gerson enviou vários áudios com ameaças à vítima ao longo da semana anterior ao crime. Em um deles, ele ameaça matar Jéssica e um amigo. O feminicídio aconteceu na casa onde Jéssica morava com a filha de 7 anos. A criança estava no imóvel no momento do crime.

De acordo com informações da polícia, Gerson invadiu a residência após arrombar o portão usando o próprio carro. Ele atirou seis vezes contra Jéssica e fugiu em seguida. Marcas da colisão ficaram no portão da casa e no veículo, que foi apreendido. Amiga da vítima, Nicole Ferreira, informou que a criança de 7 anos foi quem contou a ela sobre a morte da mãe.

“Minha afilhada veio falar para mim: ‘madrinha, eu acho que minha mãe morreu’. Perguntei por quê e ela disse que achava que o espelho tinha caído em cima da mãe”, contou Nicole. A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, apurou que, três dias antes de ser morta, Jéssica tentou registrar uma denúncia por ameaça contra o ex-companheiro na Delegacia da Mulher de Maringá. No entanto, foi até o endereço antigo da unidade. Como precisava ir ao trabalho, não conseguiu se deslocar até o novo local e não concluiu o registro.