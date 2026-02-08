Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 47 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 14:11
Ninguém levou o prêmio principal do concurso 2.970 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (7). Com isso, o valor destinado à faixa principal acumulou e pode pagar R$ 47 milhões no próximo sorteio.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59.
Vinte e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 103.128,37. Outras 2.828 apostas levaram a quadra e irão receber R$ 1.322,42 cada.
Vencedores da Mega-Sena