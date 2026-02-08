Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 47 milhões

Mais de 2,8 mil apostas levaram a quadra

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 14:11

Mega-Sena
Mega-Sena acumula prêmio Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém levou o prêmio principal do concurso 2.970 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (7). Com isso, o valor destinado à faixa principal acumulou e pode pagar R$ 47 milhões no próximo sorteio.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59. 

Vinte e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 103.128,37. Outras 2.828 apostas levaram a quadra e irão receber R$ 1.322,42 cada.

Vencedores da Mega-Sena

Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução
onas Lucas Alves Dias, ganhou prêmio com aposta simples, em 2020 por Reprodução
Francisco Serafim por Reprodução
Renê Senna ao lado da viúva Adriana Ferreira Almeida por Reprodução
Fredolino José Pereira por Reprodução
1 de 5
Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução

Mais recentes

Imagem - 'Foi homicídio': o que fez a Justiça aumentar para R$ 1 milhão indenização por morte de adolescente em viagem de escola

'Foi homicídio': o que fez a Justiça aumentar para R$ 1 milhão indenização por morte de adolescente em viagem de escola
Imagem - Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia

Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia
Imagem - Filho de Popó se pronuncia após ser denunciado pelo MP por suspeita de tentar manipular jogos do Brasileirão

Filho de Popó se pronuncia após ser denunciado pelo MP por suspeita de tentar manipular jogos do Brasileirão

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens