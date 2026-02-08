CRIMES

Filho de Popó se pronuncia após ser denunciado pelo MP por suspeita de tentar manipular jogos do Brasileirão

Outros dois suspeitos também foram denunciados

Após ser denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por suspeita de participação em esquema de aliciamento de jogadores para manipulação de partidas do Brasileirão, o empresário Igor Freitas, filho do ex-boxeador Acelino “Popó” Freitas, se pronunciou. Ao portal Leo Dias, o advogado do empresário, Igor José Ogar, rechaçou as acusações.

“Desde já, a defesa rechaça de forma veemente as acusações apresentadas, por entendê-las levianas e desprovidas de lastro fático e probatório consistente”, disse, em nota. A defesa afirma ainda que vai esclarecer as alegações que usaram na denúncia e mostrará a inocência do investigado.

Além de Igor Freitas, também foram denunciados pelo MP Rodrigo Rossi, apontado como sócio dele, e Raphael Ribeiro. Eles são suspeitos de participação em esquema de aliciamento de jogadores para manipulação de partidas nas três principais divisões do Campeonato Brasileiro. Entre os atletas abordados estaria o lateral-esquerdo Reinaldo, atualmente no Mirassol.

Os três denunciados já haviam sido alvos da Operação Derby, deflagrada em setembro de 2025, que inicialmente apurou a oferta de R$ 15 mil a ao menos três jogadores do Londrina para que recebessem cartões amarelos durante partidas da Série C da temporada passada.

Conforme documentos obtidos pelo GloboEsporte, Igor Freitas teria iniciado contatos com jogadores por meio do Instagram e do WhatsApp, apresentando-se como filho de Popó e também como “empresário e representante com acesso direto às maiores empresas do mercado nacional”, além de afirmar estar “atuando em projetos estratégicos, ativações e negociações de patrocínios e parcerias”.

Após o primeiro contato, ele repassaria os números dos atletas para Rodrigo Rossi dar sequência às conversas. Nas mensagens, Igor descrevia o parceiro como alguém que atua "com mais de 25 casas de apostas legalizadas no Brasil".

A denúncia cita ainda que um dos jogadores procurados foi Reinaldo, do Mirassol. Em agosto de 2025, o atleta recebeu mensagens e um áudio de Rodrigo Rossi pelo WhatsApp, seguidos de conteúdo enviado em modo de visualização única. A resposta do jogador foi direta: "Irmão, obrigado. Não faço isso, já falei, irmão".

A investigação também aponta tentativas de abordagem a atletas de clubes das Séries B e C. Em uma das conversas interceptadas, Raphael orienta Rodrigo a "feche os 2 do Goiás e 1 do Sport".