Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de Popó se pronuncia após ser denunciado pelo MP por suspeita de tentar manipular jogos do Brasileirão

Outros dois suspeitos também foram denunciados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 11:27

Igor Gutierrez Freitas, filho de Popó
Igor Gutierrez Freitas, filho de Popó Crédito: Reprodução

Após ser denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por suspeita de participação em esquema de aliciamento de jogadores para manipulação de partidas do Brasileirão, o empresário Igor Freitas, filho do ex-boxeador Acelino “Popó” Freitas, se pronunciou. Ao portal Leo Dias, o advogado do empresário, Igor José Ogar, rechaçou as acusações. 

“Desde já, a defesa rechaça de forma veemente as acusações apresentadas, por entendê-las levianas e desprovidas de lastro fático e probatório consistente”, disse, em nota. A defesa afirma ainda que vai esclarecer as alegações que usaram na denúncia e mostrará a inocência do investigado. 

Além de Igor Freitas, também foram denunciados pelo MP Rodrigo Rossi, apontado como sócio dele, e Raphael Ribeiro. Eles são suspeitos de participação em esquema de aliciamento de jogadores para manipulação de partidas nas três principais divisões do Campeonato Brasileiro. Entre os atletas abordados estaria o lateral-esquerdo Reinaldo, atualmente no Mirassol.

Filho de Popó foi denunciado

Conversa anexada por Reprodução
Filho de Popó teria tentado aliciar jogadores por Reprodução
Filho de Popó teria tentado aliciar jogadores por Reprodução
Igor Gutierrez Freitas, filho de Popó por Reprodução
1 de 4
Conversa anexada por Reprodução

Os três denunciados já haviam sido alvos da Operação Derby, deflagrada em setembro de 2025, que inicialmente apurou a oferta de R$ 15 mil a ao menos três jogadores do Londrina para que recebessem cartões amarelos durante partidas da Série C da temporada passada.

Conforme documentos obtidos pelo GloboEsporte, Igor Freitas teria iniciado contatos com jogadores por meio do Instagram e do WhatsApp, apresentando-se como filho de Popó e também como “empresário e representante com acesso direto às maiores empresas do mercado nacional”, além de afirmar estar “atuando em projetos estratégicos, ativações e negociações de patrocínios e parcerias”.

Após o primeiro contato, ele repassaria os números dos atletas para Rodrigo Rossi dar sequência às conversas. Nas mensagens, Igor descrevia o parceiro como alguém que atua "com mais de 25 casas de apostas legalizadas no Brasil".

Leia mais

Imagem - MP denuncia filho de Popó por suspeita de tentar manipular jogos e aliciar jogadores no Brasileirão

MP denuncia filho de Popó por suspeita de tentar manipular jogos e aliciar jogadores no Brasileirão

Imagem - Filho de Popó revela que foi perseguido por paciente: 'Comportamento obsessivo'

Filho de Popó revela que foi perseguido por paciente: 'Comportamento obsessivo'

A denúncia cita ainda que um dos jogadores procurados foi Reinaldo, do Mirassol. Em agosto de 2025, o atleta recebeu mensagens e um áudio de Rodrigo Rossi pelo WhatsApp, seguidos de conteúdo enviado em modo de visualização única. A resposta do jogador foi direta: "Irmão, obrigado. Não faço isso, já falei, irmão".

A investigação também aponta tentativas de abordagem a atletas de clubes das Séries B e C. Em uma das conversas interceptadas, Raphael orienta Rodrigo a "feche os 2 do Goiás e 1 do Sport".

Segundo o MP-PR, divergências internas entre os investigados surgiram por questões financeiras. O órgão afirma haver "considerável probabilidade de que tais valores provenham de atividades ilícitas, especificamente relacionadas ao aliciamento de atletas e à manipulação de resultados, visando à obtenção de lucros em plataformas de apostas esportivas".

Mais recentes

Imagem - 'Foi homicídio': o que fez a Justiça aumentar para R$ 1 milhão indenização por morte de adolescente em viagem de escola

'Foi homicídio': o que fez a Justiça aumentar para R$ 1 milhão indenização por morte de adolescente em viagem de escola
Imagem - Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 47 milhões

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 47 milhões
Imagem - Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia

Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens