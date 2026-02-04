Acesse sua conta
Filho de Popó revela que foi perseguido por paciente: 'Comportamento obsessivo'

Juan Freitas, que é médico, afirmou ter encerrado vínculo por "condutas inadequadas"

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:16

Juan Freitas, filho de Popó
Juan Freitas, filho de Popó Crédito: Reprodução/Instagram

Juan Freitas, filho do tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas, usou as redes sociais para fazer um alerta sobre uma situação delicada pela qual passou recentemente. O médico revelou que foi obrigado a encerrar definitivamente o vínculo com um paciente após ter sido vítima de perseguição e "comportamento obsessivo".

No comunicado, publicado nos Stories do Instagram, Juan disse que a situação ultrapassou os limites profissionais e colocou em risco sua integridade moral, física e profissional. Ele citou a ruptura da relação de confiança e alegou "justa causa", conforme prevê o Código de Ética Médica. 

Segundo o filho de Popó, não há mais qualquer possibilidade de atendimento ou contato, direto ou indireto, por qualquer meio. Juan destaca na nota que qualquer tentativa de aproximação, monitoramento, vigilância, intimidação ou constrangimento, seja presencial ou virtual, será interpretada como conduta ilícita, passível de enquadramento nos crimes de ameaça e perseguição (stalking), previstos no Código Penal Brasileiro.

O médico garantiu que, caso necessário, não hesitará em tomar medidas legais, como o registro de boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e comunicação aos órgãos competentes, incluindo o Conselho Federal de Medicina.

O comunicado também serviu como um alerta a outros profissionais da área da saúde, incentivando que colegas não se calem diante de situações de intimidação, coerção ou perseguição por parte de pacientes. "Protejam-se e não coloquem a vida profissional de vocês em risco", escreveu Juan.

Juan Freitas, filho de Popó, relatou perseguição após consulta médica
Juan Freitas, filho de Popó, relatou perseguição após consulta médica Crédito: Reprodução/Instagram

Tags:

Paciente Popó Stalker Juan Freitas

